        Haberler Dünya ABD Adalet Bakanlığı, Epstein davasıyla ilgili olabilecek bir milyondan fazla belgeyi edindi | Dış Haberler

        ABD Adalet Bakanlığı, Epstein davasıyla ilgili olabilecek bir milyondan fazla belgeyi edindi

        ABD Adalet Bakanlığı, Epstein davasıyla ilgili olabilecek bir milyonu aşkın belgeyi edindiğini açıkladı. Açıklamada, mağdurları korumak için yasal olarak gerekli sansürlemeleri yapmak üzere çalışıldığı ve bu belgelerin en kısa sürede yayınlanacağı ifade edildi.

        Giriş: 25.12.2025 - 07:35 Güncelleme: 25.12.2025 - 07:35
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasıyla ilgili olabilecek bir milyondan fazla belgeyi edindiğini açıkladı.

        Bakanlık, sosyal medya platformu hesabından ortaya çıkarılan Epstein belgelerine ilişkin açıklama yaptı.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından Epstein davasıyla ilgili olabilecek bir milyondan fazla belgenin ortaya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, bu belgelerin söz konusu kurumlarca bakanlığa teslim edildiği aktarıldı.

        Açıklamada, mağdurları korumak için yasal olarak gerekli sansürlemeleri yapmak üzere çalışıldığı ve bu belgelerin en kısa sürede yayınlanacağı ifade edildi.

        Malzemenin çokluğu sebebiyle yayınlamanın birkaç hafta sürebileceğine işaret edilen açıklamada, bakanlığın federal yasalara uygun şekilde hareket edeceği kaydedildi.

        Amerikan kamuoyunda ve ABD Kongresi'nde artan baskılar üzerine Adalet Bakanlığı, himayesinde bulunan Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımlamaya başlamıştı.

        Son yayımlanan dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi daha sık yer alırken, federal savcıya ait bir e-posta, Trump'ın Epstein'e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiğini ortaya koymuştu.

        Trump'ın 1993-1996 yıllarında en az 8 uçuşta yolcular arasında olduğu, bazı uçuşlarda Epstein'ın eski kız arkadaşı ve işbirlikçisi Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu görülmüştü.

