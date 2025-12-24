"2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"

BES fonlarını seçiminde kişinin kendi riskine göre doğru seçimi yapıp enflasyona göre daha iyi getiri sağlamasının esas olduğunu belirten Ayhan, 2025’te hem yüksek riskli hem de düşük riskli fonları tercih edenlerin enflasyonun üstünde getiri sağladıklarını kaydetti.

Ayhan önümüzdeki yıl en büyük hikayenin yurtiçinde faiz indirimleri olacağını belirterek bunun yılın ikinci yarısında para piyasası fonlarına ilgili azaltırken hisse senetlerine ilgiyi artırabileceğini, altının yüksek riskli olduğunu ve önümüzdeki yıl da ons/altın fiyatında yüzde 10 yükseliş ve doların TL karşısında yüzde 15 civarında bir değer kaybını beklediklerini dile getirdi.