        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Giriş: 24 Aralık 2025 - 16:53 Güncelleme: 24 Aralık 2025 - 17:00

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 24 Aralık 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi. Saran, testin yeniden yapılmasını talep ederken "Uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız test kuruluşlarında ilgili tüm testler en hızlı şekilde yaptırılacak ve sonuçları kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" dedi

        * Libya Genelkurmay Başkanı dahil 8 kişiyi taşıyan uçağın dün akşam saatlerin Ankara'da düşmesinin ardından incelemeler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe'yi arayarak taziyelerini iletti

        * 2026 yılı için asgari ücret net 28 bin 75 lira olarak belirlendi

        * Fenerbahçe, ara transferde Galatasaray'ın da yaz transfer döneminde ilgilendiği Ademola Lookman için harekete geçti

        * Oyuncu İbrahim Selim ile sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten, evlilik kararı aldıklarını duyurdu

        BAKMADAN GEÇME

        Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi bulundu
        Kayıp olarak aranırken yanmış cesedi bulundu
        İzmir'de öğrenciler birbirine girdi: Sokak boks ringine döndü
        İzmir'de öğrenciler birbirine girdi: Sokak boks ringine döndü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tartıştığı babasını tabancayla öldürüp, yengesini ağır yaraladı
        Tartıştığı babasını tabancayla öldürüp, yengesini ağır yaraladı