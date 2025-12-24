Habertürk
        Haberler Yaşam Giden Gelmez Dağları'nın korkutan uçurumları

        Giden Gelmez Dağları'nın korkutan uçurumları

        Antalya ve Konya sınırlarında birçok efsaneye de konu olan Giden Gelmez Dağları'nda derinlikleri 100 metreyi aşan keskin kayalık çukurlar, dikey mağaralar ve uçurumlar görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:08 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Antalya'nın Akseki ilçesiyle Konya'nın Seydişehir ilçesi sınırlarındaki Giden Gelmez Dağları, 100 metreyi bulan uçurumları, dikey mağaraları ve obruklarıyla oluşturduğu zorlu coğrafi şartlarıyla dikkat çekiyor.

        2

        Yaban hayatının da zengin olduğu bölgedeki önemli doğa gezgini ve dağcılardan biri olan Mustafa Ünal, keskin kayalıklardan oluşan tehlikeli çukurları görüntüledi.

        3

        "DÜŞERSENİZ GELEMİYORSUNUZ"

        Giden Gelmez Dağları'nın 4'te 3'ünün Akseki sınırlarında, 4'te 1'inin Seydişehir sınırlarına olduğunu belirten Ünal, "Ben bu dağlara yıllardır gidiyorum. Öncelikle derin çukurlar çok fazla. Zaten adı da oradan geliyor muhtemelen.

        4

        Çünkü iki kayanın arasını kar kapatınca aşağıya düşme olasılığı çok yüksek. Aşağıya giderseniz de gelemiyorsunuz zaten. Çünkü kayalar çok keskin" dedi.

        5

        YABAN HAYATI ÇOK ZENGİN

        Giden Gelmez Dağları'nın çok zorlu bir coğrafyaya sahip olduğunu anlatan Ünal, yaban hayatı açısından da çok zengin olduğunu belirterek, "Orada yaşayan ayılar var, dağ keçileri var oldukça fazla. Kurt var.

        6

        Kenar, orta bölümlerde gezemez de kenar kıyı bölgelerinde domuzlar gözükür. Vaşak var. Tilki var. Ortalama rakım 2 bin ile 2 bin 200 civarında. Ama karşılıklı olarak engebeli bir arazi" diye konuştu.

        7

        100 METREYİ BULAN ÇUKURLAR

        Bu dağdaki çukur ve uçurumların 100 metreyi dahi bulabildiğini dile getiren Ünal, dağda dikey mağaralar, obrukların bulunduğunu da kaydetti.

        8

        Seydişehir'de yaşadığını, haftada bir gün mutlaka o dağlara gittiğini belirten Ünal, "Antalya, Konya sınır bölgesindeki bu dağlarda yaklaşık 20 yıldır geziyorum. Neredeyse suyundan içmediğimiz çeşme kalmadı, patika patika geziyoruz" dedi.

        9
        10
        #Giden Gelmez Dağları
        #Antalya
        #Konya
