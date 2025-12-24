Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin haberleri: Okul müdürünü vuran çocuktan kan donduran paylaşım | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Okul müdürünü vuran çocuktan kan donduran paylaşım!

        Mersin'in Anamur ilçesinde, ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki M.K.'nin, okul bahçesinde tüfekle vurduğu okul müdürü 39 yaşındaki Ender Kara, ağır yaralanıp tedavi altına alındı. M.K.'nın olaydan bir gün önce sosyal medyada, "Önümde arkamda babam olduğu sürece ağa da benim, paşa da benim" notuyla paylaştığı hikaye dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 10:00 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:57
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Mersin'de akılalmaz olay Anamur ilçedeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda yaşanmıştı. Okul müdürü Ender Kara, iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi (12) uyardı.

        TÜFEKLE ÖĞRETMENİ VURDU

        DHA'daki habere göre uyarının ardından dün sabah okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan Kara'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        ÖĞRETMEN TEDAVİYE ALINDI

        Ağır yaralanan Ender Kara, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından M.K., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        M.K.'nin, okul bahçesinde müdürü Ender Kara'yı, tüfekle vurduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Öte yandan, M.K.'nin ailevi sorunları olduğu öne sürüldü. Ayrıca, olayın meydana geldiği Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi.

        BABASI GÖZALTINA ALINDI

        7'nci sınıf öğrencisi M.K.'nin babası Y.K. (55) savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Olayda kullanılan Y.K.'ye ait tüfeğe de el konuldu. Y.K., jandarma komutanlığına götürüldü. Baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        KAN DONDURAN PAYLAŞIM

        Öte yandan, M.K.'nın olaydan bir gün önce sosyal medyada paylaştığı hikaye ortaya çıktı. M.K.'nın "Önümde arkamda babam olduğu sürece ağa da benim, paşa da benim" notuyla paylaştığı hikaye dikkat çekti.

