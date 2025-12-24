Mersin'de akılalmaz olay Anamur ilçedeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda yaşanmıştı. Okul müdürü Ender Kara, iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi (12) uyardı.

TÜFEKLE ÖĞRETMENİ VURDU

DHA'daki habere göre uyarının ardından dün sabah okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan Kara'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ÖĞRETMEN TEDAVİYE ALINDI

Ağır yaralanan Ender Kara, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından M.K., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

M.K.'nin, okul bahçesinde müdürü Ender Kara'yı, tüfekle vurduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Öte yandan, M.K.'nin ailevi sorunları olduğu öne sürüldü. Ayrıca, olayın meydana geldiği Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi.

BABASI GÖZALTINA ALINDI

7'nci sınıf öğrencisi M.K.'nin babası Y.K. (55) savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Olayda kullanılan Y.K.'ye ait tüfeğe de el konuldu. Y.K., jandarma komutanlığına götürüldü. Baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.