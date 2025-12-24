Habertürk
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme

        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), fenomen öğretmenlere yönelik şikayetler üzerine, il milli eğitim müdürlüklerinden bilgi istedi. Fenomen öğretmenlerin sosyal medya hesaplarının tek tek kontrol edileceği ve mevzuata uymayanlara disiplin cezası verileceği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 14:16 Güncelleme: 24.12.2025 - 14:16
        Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip öğretmenlerle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve MEB İletişim Merkezi'ne (MEBİM) çok sayıda şikayet geldi.

        Bakanlık, şikayetlerin artması üzerine 81 il milli eğitim müdürlüğünden fenomen öğretmenler ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili bilgi istedi. Ülke genelindeki fenomen öğretmen ve yöneticilerin sosyal medya hesapları incelenecek. İnceleme sonucunda, yönetmeliğe uygun davranmadığı belirlenen öğretmenler ve yöneticiler hakkında disiplin cezası uygulanacak.

        ÖĞRENCİ GÖRÜNTÜSÜ İÇİN İZİN GEREKİYOR

        Öğretmenlik Meslek Kanunu'na göre, öğretmen ve yöneticiler, öğrencilerin görüntüsünü yalnızca velisinden izin alarak paylaşabiliyor. Öğrencilere ve eğitim süreçlerine ilişkin ses veya görüntüleri mevzuata aykırı şekilde paylaşan öğretmenlere, 'kınama cezası' veriliyor. Kınama cezaları ise öğretmenlerin sicil dosyasında 5 yıl boyunca kalıyor.

        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama