        Fenerbahçe'de yeni hedef: Ademalo Lookman!

        Fenerbahçe'de yeni hedef: Ademalo Lookman!

        Fenerbahçe, ara transferde Galatasaray'ın da yaz transfer döneminde ilgilendiği Ademola Lookman için harekete geçti. Nijeryalı oyuncu teklifi kabul ederse Atalanta ile bonservis pazarlıkları başlayacak. Sarı-lacivertliler ayrıca forvet hattı için Atletico Madridli Sörloth'la görüşmelerini sürdürüyor. İşte detaylar...

        Giriş: 24.12.2025 - 12:00 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:00
        

        Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde olan Ademalo Lookman için harekete geçti.

        

        TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre, Ademola Lookman için Milano’da yapılan ilk toplantı Sadettin Saran’ın Türkiye’ye dönmesi üzerine yarıda kalmıştı. Toplantının büyük bir kısmının pozitif geçtiği aktarıldı.

        

        Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcu için bir girişim daha yapmayı planlıyor. Bu transferin yapılacak toplantıda bir kez daha gündeme geleceği öğrenildi.

        

        Lookman'ın teklifi kabul etmesi durumunda Fenerbahçe'nin Atalanta ile bonservis pazarlıklarına başlayacağı vurgulandı.

        

        Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkıp 1153 dakika süre alan Ademola Lookman, 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

        

        GOLCÜ İÇİN DİĞER ADAY: SÖRLOTH!

        Yönetim, forvet için Atletico Madrid forması giyen Sörloth ile görüşmelerini sürdürüyor.

        

        Atletico Madrid, Norveçli golcüsü için en az 30 milyon euroluk bir bedel talep ediyor. Sarı-lacivertliler, kulüple olan bonservis pazarlığını sürdüyor.

        

        Fenerbahçe yönetimi, yıldız forvet maaş konusunda da görüşmelerini sürdürüyor.

        9
