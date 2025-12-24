Habertürk
Habertürk
        İstanbul Büyükçekmece'deki yaşlı bakım merkezindeki dehşette sıcak gelişme | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yaşlı bakım merkezindeki dehşette sıcak gelişme!

        İstanbul Büyükçekmece'deki yaşlı bakım merkezinde Abdulkadir Taşar'a yönelik şiddet olayına ilişkin soruşturmada, bakımevi sahibinin eşi E.K., "Kasten yaralamadan" tutuklandı. Aile Bakanlığı tarafından idari tedbir kapsamında, Y.K'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmişti

        Giriş: 24.12.2025 - 11:23 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:23
        Yaşlı bakım merkezindeki dehşette sıcak gelişme!
        İstanbul'da alınan bilgiye göre, Büyükçekmece'deki Güzelce Mahallesi'ndeki Özel Büyük Marmara Bakım Evi'nde konaklayan Abdulkadir Taşar'a, şiddet uygulandığı iddiasıyla 20 Kasım'da Esenyurt Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne ALO 183 üzerinden ihbarda bulunuldu.

        ŞİDDET GÖRÜNTÜSÜ BASINA YANSIDI

        AA'daki habere göre ihbarın ardından 17 Aralık'ta, köşe yazarı Erdem Atay, bakımevinde çekilmiş 54 saniyelik içeriğinde bakımevi sahibinin eşi E.K'nin, burada konaklayan Taşar'a fiziksel şiddet uyguladığı görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

        İKİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Bunların üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı soruşturma başlatıldı.

        ÇOK SAYIDA BENZER OLAY İDDİASI

        Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, Taşar'ın 2023 yılında hastaneye kaldırıldığı, 2024 yılında ise hayatını kaybettiği, bakımevinin faaliyette olduğu dönemde bu ve benzeri çok sayıda olayın olduğu, şüpheli E.K'nin daha önce bakımevinde çalışan personelleri tehdit ettiği belirlendi.

        EŞİNE YARDIM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

        Soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüpheli E.K. ifadesinde, kendisinin kurumla bir bağının olmadığını, kurumun eşinin üzerine olduğunu ve kendisine yardım ettiğini söyledi.

        ÖLEN YAŞLI ADAMI SUÇLADI

        Taşar'ın parkinson, alzheimer, duygu durum bozukluğu, cinsel dürtülerini kontrol edememe hastalıklarının bulunduğunu iddia eden E.K, kurum çalışanlarına ve bakım merkezinde kalan diğer hastalara şiddet uyguladığını, gece çıplak şekilde başka odaları gezdiğini, kriz geçirerek kafasını duvarlara vurduğunu kaydetti.

        VİDEOLARI KENDİSİ ÇEKTİRMİŞ

        E.K, olay günü de kriz geçiren Taşar'ı sakinleştirmek için oturma alanına götürdüğünü, eldiveni Taşar'ın kendi dışkısı ve idrarıyla oynadığı için taktığını, şiddet uygulamadığını, sakinleştirmek istediğini savunarak, Taşar'ın 2024 yılında rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldığını ve doğal yollardan vefat ettiğini, söz konusu videoları kendisinin çektirdiğini öne sürdü.

        KASTEN YARALAMADAN TUTUKLANDI

        Şüpheli E.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Büyükçekmece Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

        AİLE BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATMIŞTI

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 17 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerince, ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edildiği, gerekli incelemenin başlatıldığı belirtilmişti.

        ÇALIŞMA ONAYI İPTAL EDİLMİŞTİ

        Ayrıca Bakanlık tarafından muhakkik görevlendirildiği ve eş zamanlı Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

        "İdari tedbir kapsamında, Y.K'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir. Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."

