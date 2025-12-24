Rusya'nın başkenti Moskova'da, iki gün önce üst düzey bir generalin Ukrayna istihbaratı tarafından yerleştirildiği iddia edilen bir araba bombasıyla öldürüldüğü yerin çok yakınında patlama meydana geldi.

Rusya Devlet Soruşturma Komitesi, şüpheli davranışlarda bulunduğunu belirttikleri bir adama iki polis memurunun yaklaştığını; bu sırada patlayan bombayla iki polis memuru ve bir kişinin öldüğünü duyurdu.

Üçüncü kişinin kim olduğu belirtilmedi.

Resmi olmayan Rus Telegram haber kanalları, bombacının öldürülenler arasında olduğunu ve polis memurları yaklaştığında bombayı patlattığını ifade ediyor ancak resmi kuruluşlardan ya da ajanslardan bu bilgiyi doğrulayan bir açıklama yapılmadı.

Patlama, pazartesi günü Rus Genelkurmay Başkanlığı Ordu Operasyonel Eğitim Müdürü Korgeneral Fanil Sarvarov'un öldürüldüğü yerle aynı sokakta meydana geldi. Rusya, cinayetin arkasında Ukrayna'nın olduğunu iddia ediyor.