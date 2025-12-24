Habertürk
        Haberler Dünya Son dakika: Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti

        Rusya'nın başkenti Moskova'da patlama meydana geldi. İkisi polis üç kişi hayatını kaybetti. İki gün önce bir Rus generali otomobilinin patlatılması sonucu hayatını kaybetmişti, bu patlama da aynı sokakta yaşandı.

        Giriş: 24.12.2025 - 09:45 Güncelleme: 24.12.2025 - 10:10
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Rusya'nın başkenti Moskova'da, iki gün önce üst düzey bir generalin Ukrayna istihbaratı tarafından yerleştirildiği iddia edilen bir araba bombasıyla öldürüldüğü yerin çok yakınında patlama meydana geldi.

        Rusya Devlet Soruşturma Komitesi, şüpheli davranışlarda bulunduğunu belirttikleri bir adama iki polis memurunun yaklaştığını; bu sırada patlayan bombayla iki polis memuru ve bir kişinin öldüğünü duyurdu.

        Üçüncü kişinin kim olduğu belirtilmedi.

        Resmi olmayan Rus Telegram haber kanalları, bombacının öldürülenler arasında olduğunu ve polis memurları yaklaştığında bombayı patlattığını ifade ediyor ancak resmi kuruluşlardan ya da ajanslardan bu bilgiyi doğrulayan bir açıklama yapılmadı.

        Patlama, pazartesi günü Rus Genelkurmay Başkanlığı Ordu Operasyonel Eğitim Müdürü Korgeneral Fanil Sarvarov'un öldürüldüğü yerle aynı sokakta meydana geldi. Rusya, cinayetin arkasında Ukrayna'nın olduğunu iddia ediyor.

