Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan saat 20.10'da havalanan Malta firmasına ait ir uçak, 32 bin 400 fit irtifaya ulaştıktan sonra 20.52 sularında Karapınar Aktepe mevkisi üzerinde radardan kayboldu.

Uçakta 5'i yolcu 3'ü mürettebat olmak üzere 8 kişinin bulunduğu, bunlar arasında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da yer aldığı belirtiliyor.

LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI DA UÇAKTAYDI

Al-Haddad’ın Ankara’daki temasları kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktar ile görüştüğü, ardından Trablus’a dönmek üzere havalandığı; uçakta elektrik sistemine ilişkin bir arıza tespit edilmesi üzerine acil iniş talep edildiği ve Esenboğa’ya geri dönüş kararı alındığı ifade ediliyor. Dönüş sırasında uçağın radar teması kesildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile bir araya gelmişti

ESENBOĞA HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Uçağın Ankara’nın Haymana ilçesi civarında düşmüş olabileceği değerlendiriliyor; ancak bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı. Esenboğa Havalimanı’nın uçuşlara kapatıldığı bildirildi. Resmi makamlardan gelecek teyit ve açıklamalar bekleniyor.

BAKAN ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. HAYMANA'DA ŞİDDETLİ PATLAMA SESİ Edinilen bilgilere göre şu anda sağanak yağmur yağışarına sahne olan Ankara'nın Haymana ilçesinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesinin uçağın düştüğüne dair endişeleri artırdığı bildirildi. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. UÇAĞIN PARÇALARINA ULAŞILDI Haymana'daki vatandaşlar tarafından özel uçağın enkazına ait parçaların bulunduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı yeni paylaşımında, "Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı

ANKARA'DA HAVA TRAFİĞİ AÇILDI Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir süre uçuşlara kapatılan trafiğin yeniden normale döndüğü kaydedildi. DİBEYBE: LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI VE BERABERİNDEKİ HEYETİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HABERİNİ ALDIK Reuters’in haberinde, “Libya Başbakanı: Ankara’dan dönüşleri sırasında Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed el-Haddad’ın ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği haberini aldık” ifadesine yer verildi. LİBYA BAŞBAKANI'NDAN TAZİYE MESAJI Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, heyet için taziye mesajı yayımladı. Dibeybe sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında,"Büyük bir üzüntü ve kederle, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed El-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Feyturi el-Gribil, Askeri İmalat Kurumu Komutanı Tuğgeneral Mahmud El-Katavi, Genelkurmay Başkanı Danışması Muhammed Asavi Diyab, Genelkurmay Başkanlığı Basın Ofisi Fotoğrafçısı Muhammed Mahcub'un Ankara'ya yaptıkları resmi ziyaret dönüşünde trajik bir kazada hayatlarını kaybettikleri haberini almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı. Başbakan Dibeybe mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bu (kaza), vatan, askeri kurumlar ve tüm Libyalılar için büyük bir kayıptır. Ülkelerine samimiyet ve özveriyle hizmet etmiş, disiplin, sorumluluk ve milli bağlılık konusunda örnek teşkil etmiş insanları kaybettik.