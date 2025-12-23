Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Özel jetle radar bağlantısı kesildi

        Libya heyetinin olduğu jet düştü! 5 kişi hayatını kaybetti

        Ankara'dan saat 20.10'da kalkan özel bir jet, 20.52'de Haymana yakınlarında düştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere havalanan uçağın enkazına, Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde jandarmamız tarafından ulaşılmıştır" dedi. Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya Genelkurmay Başkanı ile beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği haberini aldıklarını belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Uçakta, Genelkurmay Başkanı Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub bulunuyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 21:45 Güncelleme: 24.12.2025 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan saat 20.10'da havalanan Malta firmasına ait ir uçak, 32 bin 400 fit irtifaya ulaştıktan sonra 20.52 sularında Karapınar Aktepe mevkisi üzerinde radardan kayboldu.

        Uçakta 5'i yolcu 3'ü mürettebat olmak üzere 8 kişinin bulunduğu, bunlar arasında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın da yer aldığı belirtiliyor.

        LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI DA UÇAKTAYDI

        Al-Haddad’ın Ankara’daki temasları kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktar ile görüştüğü, ardından Trablus’a dönmek üzere havalandığı; uçakta elektrik sistemine ilişkin bir arıza tespit edilmesi üzerine acil iniş talep edildiği ve Esenboğa’ya geri dönüş kararı alındığı ifade ediliyor. Dönüş sırasında uçağın radar teması kesildi.

        REKLAM
        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile bir araya gelmişti
        Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile bir araya gelmişti

        ESENBOĞA HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

        Uçağın Ankara’nın Haymana ilçesi civarında düşmüş olabileceği değerlendiriliyor; ancak bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı. Esenboğa Havalimanı’nın uçuşlara kapatıldığı bildirildi. Resmi makamlardan gelecek teyit ve açıklamalar bekleniyor.

        BAKAN ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

        Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

        HAYMANA'DA ŞİDDETLİ PATLAMA SESİ

        Edinilen bilgilere göre şu anda sağanak yağmur yağışarına sahne olan Ankara'nın Haymana ilçesinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlama sesinin uçağın düştüğüne dair endişeleri artırdığı bildirildi. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        UÇAĞIN PARÇALARINA ULAŞILDI

        Haymana'daki vatandaşlar tarafından özel uçağın enkazına ait parçaların bulunduğu belirtildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı yeni paylaşımında, "Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı

        ANKARA'DA HAVA TRAFİĞİ AÇILDI

        Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bir süre uçuşlara kapatılan trafiğin yeniden normale döndüğü kaydedildi.

        DİBEYBE: LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI VE BERABERİNDEKİ HEYETİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HABERİNİ ALDIK

        Reuters’in haberinde, “Libya Başbakanı: Ankara’dan dönüşleri sırasında Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed el-Haddad’ın ve beraberindekilerin hayatını kaybettiği haberini aldık” ifadesine yer verildi.

        LİBYA BAŞBAKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

        Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, heyet için taziye mesajı yayımladı.

        Dibeybe sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında,"Büyük bir üzüntü ve kederle, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed El-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Feyturi el-Gribil, Askeri İmalat Kurumu Komutanı Tuğgeneral Mahmud El-Katavi, Genelkurmay Başkanı Danışması Muhammed Asavi Diyab, Genelkurmay Başkanlığı Basın Ofisi Fotoğrafçısı Muhammed Mahcub'un Ankara'ya yaptıkları resmi ziyaret dönüşünde trajik bir kazada hayatlarını kaybettikleri haberini almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Başbakan Dibeybe mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Bu (kaza), vatan, askeri kurumlar ve tüm Libyalılar için büyük bir kayıptır. Ülkelerine samimiyet ve özveriyle hizmet etmiş, disiplin, sorumluluk ve milli bağlılık konusunda örnek teşkil etmiş insanları kaybettik.

        Şehitlerimizin ailelerine ve Silahlı Kuvvetlerdeki silah arkadaşlarına en derin taziyelerimizi ve yürekten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yüce Allah'tan onlara bol rahmetini ihsan etmesini, onları geniş cennetine kabul etmesini ve ailelerine ve sevdiklerine sabır ve teselli vermesini niyaz ediyoruz."

        BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yayımladığı mesajında kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç, şu ifadelere yer verdi: Ankara Esenboğa Havalimanından havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara jet
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Dev derbide kazanan Beşiktaş!
        Dev derbide kazanan Beşiktaş!
        Domenico Tedesco: Bu sonuç canımızı yakıyor
        Domenico Tedesco: Bu sonuç canımızı yakıyor
        Sergen Yalçın'dan hakem isyanı!
        Sergen Yalçın'dan hakem isyanı!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi!
        Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi!
        "H-1B" çalışma vizesinde yeni uygulamaya geçilecek
        "H-1B" çalışma vizesinde yeni uygulamaya geçilecek
        Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
        Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
        Beşiktaş bu sezon ilki yaşadı: Kadıköy'de bileği bükülmüyor!
        Beşiktaş bu sezon ilki yaşadı: Kadıköy'de bileği bükülmüyor!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi