Çakmak vardı, kibrit yoktu: Ateşin şaşırtan icat tarihi

Kibrit basit bir icat gibi görünse de arkasında yüzyıllar süren deneme, hata ve kimyasal keşifler var. İlginç olan ise mekanik çakmakların, kibritten çok daha önce kullanılıyor olması.

KİBRİT NEDEN ÇAKMAKTAN DAHA SONRA İCAT EDİLDİ?

Bugün bize çok basit gibi gelen kibrit, aslında insanlığın ateşle ilişkisi düşünüldüğünde oldukça geç bir icattır. İlginç olan ise şudur: Modern kibritten önce, kibritin atası sayılabilecek bazı çakmak benzeri ateş çıkarma düzenekleri zaten vardı. Bunun temel nedeni, ateşi kontrollü ve taşınabilir hâle getirmenin kimyasal olarak zor olmasıdır.

Kısaca söylemek gerekirse:

Mekanik çözümler, kimyasal çözümlerden önce gelişti.

Kimya bilimi yeterince ilerlemeden güvenli kibrit üretmek mümkün değildi.

İNSANLIĞIN ATEŞLE TANIŞMASI

İnsanlar ateşi icat etmedi, keşfetti. İlk dönemlerde:

Doğal yangınlardan alınan ateş korunuyordu

Ateş sönerse yeniden yakmak çok zordu

Bu yüzden ateşi yeniden üretme yöntemleri, insanlık tarihi için kritik bir gelişmeydi.

İLK ATEŞ YAKMA YÖNTEMLERİ: MEKANİK DÖNEM

Kimya bilinmeden önce insanlar tamamen fiziksel yöntemlere güveniyordu:

Taşların birbirine vurulması

Sürtme ile ısı oluşturma Kıvılcım çıkaran taş ve metal kombinasyonları Bu yöntemler: Zor Zaman alıcı Deneyim gerektiren ama kimyasal bilgiye ihtiyaç duymuyordu. ÇAKMAĞIN ATASI: ÇAKMAK TAŞI VE ÇELİK Orta Çağ'da yaygınlaşan ateş çıkarma setleri, bugünkü çakmakların atası sayılır: Çakmak taşı + çelik = kıvılcım Kıvılcım, kolay tutuşan bir maddeye düşürülüyordu Bu sistem: Mekanikti Defalarca kullanılabiliyordu Kimyasal reaksiyon bilgisi gerektirmiyordu Bu yüzden kibritten çok daha önce ortaya çıktı. KİMYA BİLİMİ GELİŞMEDEN KİBRİT MÜMKÜN DEĞİLDİ Kibritin icadı için şunlar gerekiyordu: Yanmayı başlatacak maddelerin tanınması Sürtünmeyle tutuşabilen bileşiklerin keşfi Bu maddelerin kontrollü ve güvenli şekilde kullanılabilmesi Bunlar ancak: 18. ve 19. yüzyılda Kimya biliminin gelişmesiyle mümkün oldu Bu yüzden kibrit, mekanik çakmaklardan yüzyıllar sonra ortaya çıktı. İLK KİBRİTLER VE SORUNLARI 19. yüzyılın başlarında geliştirilen ilk kibritler: Kolay tutuşuyordu Ama tehlikeliydi Sağlık sorunlarına yol açabiliyordu Bu nedenle uzun süre boyunca: Kibrit yaygınlaşmakta zorlandı