Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Çakmak vardı, kibrit yoktu: Ateşin şaşırtan icat tarihi

        Çakmak vardı, kibrit yoktu: Ateşin şaşırtan icat tarihi

        Bugün herkesin cebinde ya da evinde bulunan kibrit, sanılanın aksine insanlık tarihine oldukça geç girdi. Üstelik ondan önce, ateş yakamaya yarayan çakmak benzeri araçlar zaten vardı. Peki neden? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 07:30 Güncelleme: 24.12.2025 - 07:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kibrit neden bu kadar geç ortaya çıktı?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kibrit basit bir icat gibi görünse de arkasında yüzyıllar süren deneme, hata ve kimyasal keşifler var. İlginç olan ise mekanik çakmakların, kibritten çok daha önce kullanılıyor olması.

        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Penguenler hakkında şaşırtıcı bilgiler
        Penguenler hakkında şaşırtıcı bilgiler

        KİBRİT NEDEN ÇAKMAKTAN DAHA SONRA İCAT EDİLDİ?

        Bugün bize çok basit gibi gelen kibrit, aslında insanlığın ateşle ilişkisi düşünüldüğünde oldukça geç bir icattır. İlginç olan ise şudur: Modern kibritten önce, kibritin atası sayılabilecek bazı çakmak benzeri ateş çıkarma düzenekleri zaten vardı. Bunun temel nedeni, ateşi kontrollü ve taşınabilir hâle getirmenin kimyasal olarak zor olmasıdır.

        REKLAM

        Kısaca söylemek gerekirse:

        Mekanik çözümler, kimyasal çözümlerden önce gelişti.

        Kimya bilimi yeterince ilerlemeden güvenli kibrit üretmek mümkün değildi.

        İNSANLIĞIN ATEŞLE TANIŞMASI

        İnsanlar ateşi icat etmedi, keşfetti. İlk dönemlerde:

        Doğal yangınlardan alınan ateş korunuyordu

        Ateş sönerse yeniden yakmak çok zordu

        Bu yüzden ateşi yeniden üretme yöntemleri, insanlık tarihi için kritik bir gelişmeydi.

        İLK ATEŞ YAKMA YÖNTEMLERİ: MEKANİK DÖNEM

        Kimya bilinmeden önce insanlar tamamen fiziksel yöntemlere güveniyordu:

        Taşların birbirine vurulması

        Sürtme ile ısı oluşturma

        Kıvılcım çıkaran taş ve metal kombinasyonları

        Bu yöntemler:

        Zor

        REKLAM

        Zaman alıcı

        Deneyim gerektiren

        ama kimyasal bilgiye ihtiyaç duymuyordu.

        ÇAKMAĞIN ATASI: ÇAKMAK TAŞI VE ÇELİK

        Orta Çağ’da yaygınlaşan ateş çıkarma setleri, bugünkü çakmakların atası sayılır:

        Çakmak taşı + çelik = kıvılcım

        Kıvılcım, kolay tutuşan bir maddeye düşürülüyordu

        Bu sistem:

        Mekanikti

        Defalarca kullanılabiliyordu

        Kimyasal reaksiyon bilgisi gerektirmiyordu

        Bu yüzden kibritten çok daha önce ortaya çıktı.

        KİMYA BİLİMİ GELİŞMEDEN KİBRİT MÜMKÜN DEĞİLDİ

        Kibritin icadı için şunlar gerekiyordu:

        Yanmayı başlatacak maddelerin tanınması

        Sürtünmeyle tutuşabilen bileşiklerin keşfi

        Bu maddelerin kontrollü ve güvenli şekilde kullanılabilmesi

        REKLAM

        Bunlar ancak:

        18. ve 19. yüzyılda

        Kimya biliminin gelişmesiyle mümkün oldu

        Bu yüzden kibrit, mekanik çakmaklardan yüzyıllar sonra ortaya çıktı.

        İLK KİBRİTLER VE SORUNLARI

        19. yüzyılın başlarında geliştirilen ilk kibritler:

        Kolay tutuşuyordu

        Ama tehlikeliydi

        Sağlık sorunlarına yol açabiliyordu

        Bu nedenle uzun süre boyunca:

        Kibrit yaygınlaşmakta zorlandı

        Daha güvenli versiyonlar geliştirilmeye çalışıldı

        GÜVENLİ KİBRİT DÖNEMİ

        Zamanla:

        Daha az tehlikeli kimyasal bileşimler bulundu

        Kibrit başı ve kibrit kutusu ayrımı geliştirildi

        Günlük hayatta kullanılabilecek kadar güvenli hâle geldi

        Bu aşamadan sonra kibrit:

        REKLAM

        Ucuz

        Taşınabilir

        Herkesin kullanabileceği bir araç oldu

        NEDEN ÇAKMAK ÖNCE, KİBRİT SONRA?

        Özetle:

        Çakmak benzeri sistemler mekanik olduğu için erken ortaya çıktı

        Kibrit, gelişmiş kimya bilgisi gerektirdiği için daha geç icat edildi

        İnsanlık önce “kıvılcım çıkarmayı”, sonra “kıvılcımı cebine koymayı” başardı

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 bölge için kritik uyarı!
        2 bölge için kritik uyarı!
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Libya heyetinin olduğu jet düştü
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Domenico Tedesco: Bu sonuç canımızı yakıyor
        Domenico Tedesco: Bu sonuç canımızı yakıyor
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Sergen Yalçın'dan hakem isyanı!
        Sergen Yalçın'dan hakem isyanı!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi!
        Fenerbahçe'nin dev serisi sona erdi!
        Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
        Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dev derbide kazanan Beşiktaş!
        Dev derbide kazanan Beşiktaş!
        "H-1B" çalışma vizesinde yeni uygulamaya geçilecek
        "H-1B" çalışma vizesinde yeni uygulamaya geçilecek
        Beşiktaş bu sezon ilki yaşadı: Kadıköy'de bileği bükülmüyor!
        Beşiktaş bu sezon ilki yaşadı: Kadıköy'de bileği bükülmüyor!