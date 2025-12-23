Asgari ücretin işverene maliyeti ne oldu?

2026 yılında uygulanacak asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı. 2025 yılında brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olan asgari ücret 2026 yılında brüt 33.030 TL, net 28.075,50 TL olarak uygulanacak. Brüt asgari ücretten 4.624,20 TL sosyal sigorta primi işçi payı, 330,30 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı kesildikten sonra işçinin eline net 28.075,50 TL geçecek.

Asgari ücret açıklandı Haberi Görüntüle

SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

Asgari ücret 31 Aralık 2024 tarihindeki kur üzerinden yıl başında 708 avro iken yeni asgari ücret dünkü kurla 655 avro oldu. Dolar üzerinden asgari ücret ise 2025 yılı başında 737 USD iken yeni asgari ücret 772 USD oldu.

REKLAM

İŞVEREN MALİYETİ ARTACAK

Gelecek yıl tüm sektörlerde işveren primi 1 puan artacak. İmalat sektörü dışındaki iş yerlerinde uygulanan 4 puanlık prim teşviki yeni yıldan itibaren 2 puana indirileceği için bu sektörlerde asgari ücretin işverene maliyeti toplam 3 puan artacak. Başka bir ifadeyle asgari ücretin işverene maliyeti gelecek yıl imalat sektöründe 1 puan, imalat sektörü dışındaki iş yerlerinde ise 3 puan artacak.

İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞVEREN MALİYETİ

İmalat sektöründeki işveren 33.030 TL brüt asgari ücretin üzerine 5.532,53 TL sosyal sigorta işveren primi, 660,60 TL de işsizlik sigortası işveren primi ödeyecek. Böylece imalat sektöründe asgari ücretin işverene maliyeti 39.223,13 TL olacak. 2025 yılında imalat sektöründe asgari ücretin işverene maliyetinin 30.621,48 TL olduğunu düşünürsek, net asgari ücret 5.970 TL artarken işverenin maliyeti 8.601 TL artacak.