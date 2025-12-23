Asgari ücretin işverene maliyeti ne oldu?
2026 yılında net asgari ücret 22.104,67 TL'den 28.075,50 TL'ye yükseltildi. Brüt asgari ücret ise 26.005,50 TL'den 33.030 TL'ye çıkartıldı. Asgari ücretin işverene maliyeti gelecek yıl tüm sektörlerde 1 puan artacak. İmalat sektörü dışındaki iş yerlerinde 4 puanlık prim teşviki 2 puana indirileceği için işveren maliyeti imalat harici sektörlerde ayrıca 2 puan daha artacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi
2026 yılında uygulanacak asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı. 2025 yılında brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olan asgari ücret 2026 yılında brüt 33.030 TL, net 28.075,50 TL olarak uygulanacak. Brüt asgari ücretten 4.624,20 TL sosyal sigorta primi işçi payı, 330,30 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı kesildikten sonra işçinin eline net 28.075,50 TL geçecek.
Asgari ücret 31 Aralık 2024 tarihindeki kur üzerinden yıl başında 708 avro iken yeni asgari ücret dünkü kurla 655 avro oldu. Dolar üzerinden asgari ücret ise 2025 yılı başında 737 USD iken yeni asgari ücret 772 USD oldu.
İŞVEREN MALİYETİ ARTACAK
Gelecek yıl tüm sektörlerde işveren primi 1 puan artacak. İmalat sektörü dışındaki iş yerlerinde uygulanan 4 puanlık prim teşviki yeni yıldan itibaren 2 puana indirileceği için bu sektörlerde asgari ücretin işverene maliyeti toplam 3 puan artacak. Başka bir ifadeyle asgari ücretin işverene maliyeti gelecek yıl imalat sektöründe 1 puan, imalat sektörü dışındaki iş yerlerinde ise 3 puan artacak.
İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞVEREN MALİYETİ
İmalat sektöründeki işveren 33.030 TL brüt asgari ücretin üzerine 5.532,53 TL sosyal sigorta işveren primi, 660,60 TL de işsizlik sigortası işveren primi ödeyecek. Böylece imalat sektöründe asgari ücretin işverene maliyeti 39.223,13 TL olacak. 2025 yılında imalat sektöründe asgari ücretin işverene maliyetinin 30.621,48 TL olduğunu düşünürsek, net asgari ücret 5.970 TL artarken işverenin maliyeti 8.601 TL artacak.
İMALAT SEKTÖRÜ DIŞINDAKİ İŞ YERLERİNDE İŞVEREN MALİYETİ
İşçilerin yüzde 80’i imalat dışındaki sektörlerde çalışıyor. İmalat dışındaki iş yerlerinde çalışan işçi için işveren 6.523,43 TL sosyal sigorta primi işveren payı, 660,60 TL de işsizlik sigortası primi ödeyecek. Bu sektörlerde asgari ücretin işverene maliyeti 2025 yılına göre 9 bin 332 TL artarak 40.214,03 TL olacak. İmalat harici sektörlerde işçinin eline geçen net ücret ile işverenin maliyeti arasındaki fark 12 bin 139 liraya ulaşacak.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK
2025 yılında asgari ücret için işverene işçi başına aylık 1000 TL destek verildi. Asgari ücret desteği 2026 yılında 1.270 TL olarak devam edecek.
Bu destekten, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getiren, prim borcu bulunmayan işverenler yararlanacak. Asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerin maliyeti işçi başına 1.270 TL düşecek.