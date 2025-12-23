Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.290,36 %-0,18
        DOLAR 42,8235 %0,15
        EURO 50,6052 %0,49
        GRAM ALTIN 6.156,91 %0,77
        FAİZ 37,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 96,91 %2,17
        BITCOIN 88.098,00 %-0,15
        GBP/TRY 57,8608 %0,49
        EUR/USD 1,1778 %0,14
        BRENT 62,09 %0,03
        ÇEYREK ALTIN 10.066,55 %0,77
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşveren Asgari ücretin işverene maliyeti ne oldu? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Asgari ücretin işverene maliyeti ne oldu?

        2026 yılında net asgari ücret 22.104,67 TL'den 28.075,50 TL'ye yükseltildi. Brüt asgari ücret ise 26.005,50 TL'den 33.030 TL'ye çıkartıldı. Asgari ücretin işverene maliyeti gelecek yıl tüm sektörlerde 1 puan artacak. İmalat sektörü dışındaki iş yerlerinde 4 puanlık prim teşviki 2 puana indirileceği için işveren maliyeti imalat harici sektörlerde ayrıca 2 puan daha artacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 23.12.2025 - 20:10 Güncelleme: 23.12.2025 - 20:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşverenin cebinden ne çıkacak?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        2026 yılında uygulanacak asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı. 2025 yılında brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olan asgari ücret 2026 yılında brüt 33.030 TL, net 28.075,50 TL olarak uygulanacak. Brüt asgari ücretten 4.624,20 TL sosyal sigorta primi işçi payı, 330,30 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı kesildikten sonra işçinin eline net 28.075,50 TL geçecek.

        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı Haberi Görüntüle

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Asgari ücret 31 Aralık 2024 tarihindeki kur üzerinden yıl başında 708 avro iken yeni asgari ücret dünkü kurla 655 avro oldu. Dolar üzerinden asgari ücret ise 2025 yılı başında 737 USD iken yeni asgari ücret 772 USD oldu.

        REKLAM

        İŞVEREN MALİYETİ ARTACAK

        Gelecek yıl tüm sektörlerde işveren primi 1 puan artacak. İmalat sektörü dışındaki iş yerlerinde uygulanan 4 puanlık prim teşviki yeni yıldan itibaren 2 puana indirileceği için bu sektörlerde asgari ücretin işverene maliyeti toplam 3 puan artacak. Başka bir ifadeyle asgari ücretin işverene maliyeti gelecek yıl imalat sektöründe 1 puan, imalat sektörü dışındaki iş yerlerinde ise 3 puan artacak.

        İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞVEREN MALİYETİ

        İmalat sektöründeki işveren 33.030 TL brüt asgari ücretin üzerine 5.532,53 TL sosyal sigorta işveren primi, 660,60 TL de işsizlik sigortası işveren primi ödeyecek. Böylece imalat sektöründe asgari ücretin işverene maliyeti 39.223,13 TL olacak. 2025 yılında imalat sektöründe asgari ücretin işverene maliyetinin 30.621,48 TL olduğunu düşünürsek, net asgari ücret 5.970 TL artarken işverenin maliyeti 8.601 TL artacak.

        REKLAM

        İMALAT SEKTÖRÜ DIŞINDAKİ İŞ YERLERİNDE İŞVEREN MALİYETİ

        İşçilerin yüzde 80’i imalat dışındaki sektörlerde çalışıyor. İmalat dışındaki iş yerlerinde çalışan işçi için işveren 6.523,43 TL sosyal sigorta primi işveren payı, 660,60 TL de işsizlik sigortası primi ödeyecek. Bu sektörlerde asgari ücretin işverene maliyeti 2025 yılına göre 9 bin 332 TL artarak 40.214,03 TL olacak. İmalat harici sektörlerde işçinin eline geçen net ücret ile işverenin maliyeti arasındaki fark 12 bin 139 liraya ulaşacak.

        ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM EDECEK

        2025 yılında asgari ücret için işverene işçi başına aylık 1000 TL destek verildi. Asgari ücret desteği 2026 yılında 1.270 TL olarak devam edecek.

        Bu destekten, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan yükümlülüklerini süresinde yerine getiren, prim borcu bulunmayan işverenler yararlanacak. Asgari ücret desteğinden yararlanan işverenlerin maliyeti işçi başına 1.270 TL düşecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #asgari ücret
        #işveren maliyeti
        #prim teşviki
        #asgari ücret desteği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"