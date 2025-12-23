Gümüşte yeni rekor

Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler ve faiz indirimi beklentileri altın ve gümüşteki yükselişi desteklemeye devam ediyor.

Gümüşün ons fiyatı bugün yüzde 2.9 yükseldi ve ilk kez 70 doların üzerine tırmandı. Son yükselişle beraber gümüş fiyatları dolar bazında son 1 ayda yüzde 26, 2025 genelinde ise yaklaşık yüzde 140 yükseldi.

Bu arada altın da bugün yükselişini sürdürdü. Altının ons fiyatı yüzde 1.3'lük artışla 4 bin 490 dolara çıktı. Altının dolar bazındaki yükselişi 2025'te yüzde 65'i aştı.

ARTIŞLARIN SEBEBİ NEDİR?

Faiz indirimi beklentileri, zayıflayan dolar ve jeopolitik endişeler, emtia piyasalarındaki rallileri besliyor. Doların 2017’den bu yana en sert yıllık değer kaybına doğru ilerlemesi, altın ve gümüşü daha ucuz hale getiriyor.

Merkez bankaları da dolar bağımlılığını azaltmak ve ekonomik dalgalanmalara karşı güvence oluşturmak için altın rezervlerini büyütüyor. Öte yandan, faiz indirimlerine yönelik beklentiler de altını daha cazip kılıyor. Bununla birlikte, özellikle 2026’da Fed’in kaç adet faiz indirimi yapabileceğine ilişkin uzmanlar arasında net bir görüş birliği bulunmuyor.