Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.315,72 %0,04
        DOLAR 42,8299 %0,17
        EURO 50,6223 %0,52
        GRAM ALTIN 6.182,84 %1,19
        FAİZ 37,80 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 97,34 %2,63
        BITCOIN 87.618,00 %-0,69
        GBP/TRY 57,8376 %0,44
        EUR/USD 1,1775 %0,11
        BRENT 62,26 %0,31
        ÇEYREK ALTIN 10.108,94 %1,19
        Haberler Ekonomi Altın Gümüşte yeni rekor - Altın Haberleri

        Gümüşte yeni rekor

        Gümüşün ons fiyatı ilk kez 70 doları aştı. Böylece gümüş 2025 genelinde şu ana kadar dolar bazında yüzde 140 yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 16:53 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşte yeni rekor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler ve faiz indirimi beklentileri altın ve gümüşteki yükselişi desteklemeye devam ediyor.

        Gümüşün ons fiyatı bugün yüzde 2.9 yükseldi ve ilk kez 70 doların üzerine tırmandı. Son yükselişle beraber gümüş fiyatları dolar bazında son 1 ayda yüzde 26, 2025 genelinde ise yaklaşık yüzde 140 yükseldi.

        Bu arada altın da bugün yükselişini sürdürdü. Altının ons fiyatı yüzde 1.3'lük artışla 4 bin 490 dolara çıktı. Altının dolar bazındaki yükselişi 2025'te yüzde 65'i aştı.

        ARTIŞLARIN SEBEBİ NEDİR?

        Faiz indirimi beklentileri, zayıflayan dolar ve jeopolitik endişeler, emtia piyasalarındaki rallileri besliyor. Doların 2017’den bu yana en sert yıllık değer kaybına doğru ilerlemesi, altın ve gümüşü daha ucuz hale getiriyor.

        Merkez bankaları da dolar bağımlılığını azaltmak ve ekonomik dalgalanmalara karşı güvence oluşturmak için altın rezervlerini büyütüyor. Öte yandan, faiz indirimlerine yönelik beklentiler de altını daha cazip kılıyor. Bununla birlikte, özellikle 2026’da Fed’in kaç adet faiz indirimi yapabileceğine ilişkin uzmanlar arasında net bir görüş birliği bulunmuyor.

        Şu anda piyasalar Fed'in ocak ayında faizi sabit bırakıp mart ayında 25 baz puanlık indirime gitmesini fiyatlıyor.

        GÜMÜŞE SANAYİ TALEBİ

        1982’den bu yana en iyi performansını sergileyen gümüşe yönelik talep ise hem yatırımcılardan hem de güneş panelleri, elektrikli araçlar ve veri merkezleri üreten şirketlerden geldi. Sanayi kaynaklı güçlü talep, fiyatların yükselişinde belirleyici rol oynadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Hiranur'un ölümünde sanıklar hakim karşısında!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"