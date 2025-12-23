Aslan zirveyi bırakmıyor: İstatistiklerde de lider!
Galatasaray, son yıllardaki üstünlüğünü bu sezon da sürdürerek Süper Lig'in ilk yarısında zirvede yer aldı. Son 69 haftanın 65'inde lider olan sarı-kırmızılılar, hem puan tablosunda hem de galibiyet, gol ve iç saha performansı gibi istatistiklerde ligin en iyisi konumunda bulunuyor.
Ayrıca maç başına 2.5 puan ortalaması yakalayan Galatasaray, ürettiği 36.9’luk gol beklentisi (xG) ile hücum gücünü rakamlarla da kanıtladı. Süper Lig’de son üç sezonun şampiyonu olan Aslan, bu sezon da zirvedeki yerini sağlamlaştırmış durumda.Son yıllarda Süper Lig’e damga vuran Galatasaray, bu sezon da alışıldık üstünlüğünü sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, son dört sezonun üçünde mutlu sona ulaşırken, bu süreçte yalnızca 2023-24 sezonunun ilk yarısını Fenerbahçe’nin gerisinde tamamladı.
