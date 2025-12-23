Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Aslan zirveyi bırakmıyor: İstatistiklerde de lider! - Galatasaray Haberleri

        Aslan zirveyi bırakmıyor: İstatistiklerde de lider!

        Galatasaray, son yıllardaki üstünlüğünü bu sezon da sürdürerek Süper Lig'in ilk yarısında zirvede yer aldı. Son 69 haftanın 65'inde lider olan sarı-kırmızılılar, hem puan tablosunda hem de galibiyet, gol ve iç saha performansı gibi istatistiklerde ligin en iyisi konumunda bulunuyor.

        Giriş: 23.12.2025 - 11:25 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:25
        Son yıllarda Süper Lig’e damga vuran Galatasaray, bu sezon da alışıldık üstünlüğünü sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, son dört sezonun üçünde mutlu sona ulaşırken, bu süreçte yalnızca 2023-24 sezonunun ilk yarısını Fenerbahçe’nin gerisinde tamamladı.

        Cimbom, son 69 haftalık periyodun tam 65 haftasında liderlik koltuğunda oturarak rakiplerine uzun süre zirve şansı tanımadı. Bu sezonun ilk devresini de zirvede kapatan Galatasaray, istikrarını bir kez daha gözler önüne serdi.

        Sarı-kırmızılılar sadece puan tablosunda değil, istatistiklerde de ligin en iyisi konumunda yer aldı. Galatasaray; en fazla galibiyet alan takım olurken (13), iç sahada en çok kazanan ekip (7) ve en çok gol atan takım (22) olarak öne çıktı.

