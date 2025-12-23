Habertürk
        Haberler Gündem 3 ton zeytinyağından 23 ton sahte zeytinyağı | SON DAKİKA HABER

        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!

        Uşak'ta sahte zeytinyağı üretim piyasaya hakiki zeytinyağı gibi satan işyerine polis operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ele geçirilen 23 ton yağın yalnızca 3 tonun gerçek zeytinyağı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 10:15 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:20
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bir işyerinde sağlığa zararlı ürünleri zeytinyağı ile karıştırarak çoğalttıkları ve bu yağları şişeleyerek piyasaya sürdükleri belirlendi.

        22 TON BİTKİSEL KARIŞIM ELE GEÇİRİLDİ

        İHA'daki habere göre polis ekipleri tarafından işyerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 bin 375 litre sahte zeytinyağı, 17 kilogram bitkisel karışımlı yağ, 3 ton zeytinyağı olmak üzere toplam 22 bin 375 litre bitkisel karışımlı sahte zeytinyağı ele geçirildi.

        ÜÇ ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Uşak Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bahse konu operasyonla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli hakkında "Sağlık İçin Zararlı Madde Temini" suçu kapsamında adli tahkikat başlatılmış olup, ilimiz genelinde denetim ve kontrollerimiz kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

        #sahte zeytinyağı
