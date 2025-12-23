17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
İstanbul Büyükçekmece'de, hafif ticari araçla karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı. Kazada, 17 yaşındaki motosikleti kullanan Jiyan Ulus ile arkasında oturan aynı yaştaki arkadaşı Muhammed Seçkin, ağır yaralandı. İki genç de kurtarılamadı
İstanbul'da yürek yakan olay, Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı.
Hafif ticari araçla, karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı.Jiyan Ulus, daha 17 yaşındaydı.
İKİ GENÇ AĞIR YARALANDI
AA'daki habere göre motosiklet sürücüsü Jiyan Ulus (17) ile arkasında oturan Muhammed Seçkin (17) ağır yaralandı.Muhammed Seçkin, 17 yaşında yaşamını yitirdi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı. Görgü tanığı Canan Dağlı, kazayı görünce oğluna haber verdiğini ve koşarak yardıma gittiklerini, yaralıların durumunu görünce fenalaştığını söyledi.