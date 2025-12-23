Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!

        İstanbul Büyükçekmece'de, hafif ticari araçla karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı. Kazada, 17 yaşındaki motosikleti kullanan Jiyan Ulus ile arkasında oturan aynı yaştaki arkadaşı Muhammed Seçkin, ağır yaralandı. İki genç de kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 13:11 Güncelleme: 23.12.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul'da yürek yakan olay, Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı.

        Hafif ticari araçla, karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı.

        Jiyan Ulus, daha 17 yaşındaydı.
        Jiyan Ulus, daha 17 yaşındaydı.

        İKİ GENÇ AĞIR YARALANDI

        AA'daki habere göre motosiklet sürücüsü Jiyan Ulus (17) ile arkasında oturan Muhammed Seçkin (17) ağır yaralandı.

        Muhammed Seçkin, 17 yaşında yaşamını yitirdi.
        Muhammed Seçkin, 17 yaşında yaşamını yitirdi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

        Hafif ticari aracın sürücüsü ise gözaltına alındı. Görgü tanığı Canan Dağlı, kazayı görünce oğluna haber verdiğini ve koşarak yardıma gittiklerini, yaralıların durumunu görünce fenalaştığını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Narin davasında karar için gözler Yargıtay'da
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Beynini bağışlayacaklar
        Beynini bağışlayacaklar
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı