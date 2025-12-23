Arjantin basınından Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
Galatasaray kulüp tarihinin Süper Lig'deki en golcü yabancı oyuncusu ünvanını eline geçiren Mauro Icardi Arjantin'de de gündem oldu. Arjantin basınından Bolavip, 32 yaşındaki golcünün 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alması için Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Scaloni'ye çağrıda bulundu.
Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-0 yendiği maçta fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı kulübün lig tarihindeki en golcü yabancısı olan Mauro Icardi, ülkesi Arjantin'de gündem oldu.
Arjantin basınından Bolavip, 32 yaşındaki deneyimli golcünün 2026 Dünya Kupası için değerlendirilmesi gerektiğini yazdı.
Arjantin Milli Takım Teknik Direktörü Scaloni'ye çağrıda bulunulan haberde; 6 ay boyunca Icardi'nin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.
Scaloni'nin, Dünya Kupası'nda uzun süredir milli davet almayan Icardi'nin tecrübesinden yararlanabileceği belirtildi.
Icardi'nin sezon sonuna kadar etkili performans sergilemesi halinde kariyerinin son dönemlerinde Arjantin Milli Takımı'ndan davet alabileceği ifade edildi.
Öte yandan Mauro Icardi'yi milli takıma son davet eden teknik direktörün de Lionel Scaloni olduğu vurgulandı.