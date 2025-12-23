İsrailli analistlere göre Netanyahu bölgedeki yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 29 Aralık'ta Florida'da Trump ile yapılması planlanan görüşmesinden önce İsrail medyasında yer alan haberlerde, Tel Aviv'in İran'a olası bir saldırısı ve Lübnan'a saldırıların tırmandırılmasına ilişkin başlıklar öne çıkıyor.

Netanyahu hükümetindeki bazı yetkililerin Gazze Şeridi'ne saldırıların yeniden başlatılması çağrısına rağmen Trump'ın saldırıları sona erdirmeye yönelik planını ilerletmek istediği düşünülüyor.

Maariv gazetesinin analisti Avi Ashkenazi, kaleme aldığı analizinde Tel Aviv'in bölgedeki durumuna ve olası saldırı ihtimallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ashkenazi, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in "İran'a tekrar saldırabilecekleri" tehdidine işaret ettiği analizine "Bölgede savaş rüzgarları esmeye başladı." ifadesiyle başladı.

ABD Başkanı'nın Gazze meselesini bitirmekte kararlı göründüğünü belirten Ashkenazi, şu ifadeleri kullandı:

"Trump, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ya da Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in hedeflerini baltalamasına izin vermek istemiyor. Trump, Suriye'nin ABD ekonomisi için mineraller açısından zengin bir ekonomik dayanak olabileceğinin idrakiyle Suriye'de yeni bir sistem kurmakta kararlı."

Ashkenazi, Lübnan konusunda ise Trump'ın, işler kontrolden çıkmadığı sürece İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki operasyonlarını sürdürmesine izin vermesi ihtimaline işaret etti.

İran'ın hala satranç tahtasındaki çözülmemiş başlıca mesele olarak durduğunu, hem İsrail hem ABD'in Tahran'ın hamlelerini iyi bildiğini savunan Ashkenazi, İran'ın şu anda nükleer programını askıya aldığını fakat savaştan aldığı bir ders olarak savunma sistemini yeniden inşa etmek için yoğun bir şekilde çalıştığını özellikle de hava savunma sistemleri üzerinde mesai harcadığını kaydetti.

Ashkenazi, İsrail'in, İran'ın füze ve roketatar cephaneliğinin yaklaşık yüzde 50'sini yok ettiğini belirterek Tahran'ın o zamandan bu yana yoğun bir silahlanma yarışına girdiği, kaynaklarının çoğunu füze ve insansız hava aracı projelerine yatırdığını öne sürdü.

"Soru, savaşın başlayıp başlamayacağı değil savaşın ne zaman başlayacağı." ifadesini kullanan Ashkenazi, İsrail'in İran'a saldırısını belirlediğini ve uygulamak üzere olduğunu ancak Trump'ın yeşil ışık yakması gerektiğini, Tel Aviv'in muhtemelen, ABD ordusunun böyle bir adımda başlıca ortağı olmasını istediğini aktardı.