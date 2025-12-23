Habertürk
Habertürk
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Köprü ve otoyol zammı belli oldu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Yeni yılda KGM'ye ait köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25.49 oranında artacak" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2025 - 11:42 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:46
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamma ilişkin konuştu.

        Uraloğlu NTV'ye yaptığı açıklamada "Yeni yılda KGM'ye ait köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25.49 oranında artacak" ifadelerini kullandı.

        2026 için yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak belirlenmişti.

        Ayrıntılar geliyor...

