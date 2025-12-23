Köprü ve otoyol zammı belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Yeni yılda KGM'ye ait köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25.49 oranında artacak" açıklamasında bulundu
Giriş: 23.12.2025 - 11:42 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:46
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerine yapılacak zamma ilişkin konuştu.
Uraloğlu NTV'ye yaptığı açıklamada "Yeni yılda KGM'ye ait köprü ve otoyol ücretleri yüzde 25.49 oranında artacak" ifadelerini kullandı.
2026 için yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak belirlenmişti.
Ayrıntılar geliyor...
