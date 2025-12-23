Habertürk
        Haberler Gündem İstanbul'da deniz keyfi! O anlar kamerada | SON DAKİKA HABER

        İstanbul'da aralık ayında deniz keyfi! O anlar kamerada...

        İstanbul Fatih'te, bir grup vatandaş, aralık ayının son haftasında soğuk havaya aldırış etmeden denizde yüzdü. Kalabalık grubun sırayla deniz atladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 15:24 Güncelleme: 23.12.2025 - 15:24
        İstanbul'da, yağmurun ve soğuğun etkisini hissettirdiği aralık ayında dikkat çeken bir görüntü kameraya yansıdı.

        SOĞUĞA ALDIRIŞ ETMEDİLER

        DHA'daki habere göre Fatih Cankurtaran Mahallesi Sarayburnu Sahili'nde sabah saatlerinde bir grup vatandaş, soğuk havaya aldırış etmeden denizde yüzdü.

        BALIKLAMA ATLATILAR

        Vatandaşlar sırasıyla balıklama denize atladı. Uzun bir süre denizde yüzen vatandaşlar daha sonra kıyıya çıktı.

        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        Kalabalık grubun soğuk havaya aldırış etmeden denizde yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        #istanbul
