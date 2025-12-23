İstanbul'da aralık ayında deniz keyfi! O anlar kamerada...
İstanbul Fatih'te, bir grup vatandaş, aralık ayının son haftasında soğuk havaya aldırış etmeden denizde yüzdü. Kalabalık grubun sırayla deniz atladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
İstanbul'da, yağmurun ve soğuğun etkisini hissettirdiği aralık ayında dikkat çeken bir görüntü kameraya yansıdı.
SOĞUĞA ALDIRIŞ ETMEDİLER
DHA'daki habere göre Fatih Cankurtaran Mahallesi Sarayburnu Sahili'nde sabah saatlerinde bir grup vatandaş, soğuk havaya aldırış etmeden denizde yüzdü.
BALIKLAMA ATLATILAR
Vatandaşlar sırasıyla balıklama denize atladı. Uzun bir süre denizde yüzen vatandaşlar daha sonra kıyıya çıktı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Kalabalık grubun soğuk havaya aldırış etmeden denizde yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.