        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal | SON DAKİKA HABERİ

        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, uyuşturucu kullanan şüphelilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında değiştirildiği iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 8'i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 14:56 Güncelleme: 23.12.2025 - 15:29
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Siirt'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki laboratuvara getirilen şüphelilerin uyuşturucu tahlil sonuçlarının para karşılığında ‘temiz’ olarak değiştirildiği iddiasıyla çalışma başlatıldı.

        TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

        DHA'daki habere göre yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        8'İ SAĞLIK ÇALIŞANI 30 GÖZALTI

        Operasyonda 8’i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

        #Siirt
        #Son dakika haberler
