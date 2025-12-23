Yönetmenliğini; Selim Demirdelen’in, senaryosunu ise Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen’in beraber yazdığı 'Rüya Gibi’nin kadrosunda; Seda Bakan (Aydan), Uğur Güneş (Emir), Ahsen Eroğlu (Çiğdem), Emre Bey (Efe), Şebnem Bozoklu (Fikriye), Celil Nalçakan (Tarık), Seda Akman (Pelin), Burcu Kirman (Yasemin), Yağmur Özbasmacı (Sevda), Yeliz Korkmaz (Sezen), Deniz Altan (Zeynep), Toprak Kahraman (Aras), Alper Kut (Boris), Furkan Murat Uğur (Mete), Ferzan Hekimoğlu (Merve), Aslıhan Çelik (Ela), Taylan Güldere (Okan), Selçuk Borak (Salim), Alya Şahinler (Alya), Gökberk Demirci (Bora) ve Devrim Yakut (Hayriye), Menderes Samancılar (Muhittin) gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

Yeni bölümüyle bu akşam, saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek olan 'Rüya Gibi'de 'Efe' karakterini canlandıran Emre Bey, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın sorularını yanıtladı.

"İNSANLARIN İÇ DÜNYALARINI ANLATIYOR"

* Senaryoyu ilk okuduğunda seni yakalayan tarafı ne oldu?

Hikâyenin duygusal tarafı beni çok yakaladı. Sadece bir polisi ya da bir olay örgüsünü değil, insanların iç dünyalarını ve hayatta verdikleri zor kararları anlatıyor. İlk okuduğumda ‘Bu hikâyenin içinde kaybolabilirim’ dedim.

Emre Bey ve Celil Nalçakan

* Kadro, set enerjisi ve oyunculuk anlamında seni en çok besleyen şey ne oluyor?

Gerçekten çok özel bir kadrodayız. Herkes işine çok saygılı ve bu ister istemez sete yansıyor. Karşılıklı oyun alışverişi çok kuvvetli. Bu da oyuncu olarak seni diri tutuyor, her sahnede daha iyisini aramaya itiyor. Emre Bey ve Seda Bakan REKLAM "POLİS TEŞLİKATINA DAİR GÖZLEMLER YAPTIM" * Bir polisi canlandırırken özel bir hazırlık sürecin oldu mu? Hem fiziksel hem de zihinsel bir hazırlık süreci geçirdim. Polis teşkilatına dair gözlemler yaptım, disiplin ve görev bilinci üzerine özellikle çalıştım. Çünkü bu meslek sadece aksiyon değil, büyük bir sorumluluk ve denge gerektiriyor. "KAMERA ARKASINDA DAHA SAKİNİM" * Kamera arkasındaki Emre Bey nasıl biri? Güvenli alanın neresi? Kamera arkasında daha sakinim. Yoğun tempo arasında kendimle baş başa kalabildiğim anlar benim için çok kıymetli. Bazen evde sessizlik, bazen kısa bir yürüyüş... O alan bana yeniden nefes aldırıyor. REKLAM * Hayran kitlenle arandaki bağı nasıl tanımlarsın? Onların ilgisini ve sadakatini çok kıymetli buluyorum. Gelen yorumları zaman zaman okuyorum. İşimi doğru yapmaya odaklandığım sürece bağın zaten kendiliğinden oluştuğuna inanıyorum.