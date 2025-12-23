Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Röportajlar Emre Bey, 'Rüya Gibi'yi anlattı: İnsanların iç dünyalarını anlatıyor

        Emre Bey: İnsanların iç dünyalarını anlatıyor

        Bu akşam SHOW TV'de ekrana gelecek olan 'Rüya Gibi' dizisinde 'Efe' karakterine hayat veren Emre Bey, rolü ve oyunculuğa dair açıklamalarda bulundu

        Giriş: 23.12.2025 - 10:25 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yönetmenliğini; Selim Demirdelen’in, senaryosunu ise Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen’in beraber yazdığı 'Rüya Gibi’nin kadrosunda; Seda Bakan (Aydan), Uğur Güneş (Emir), Ahsen Eroğlu (Çiğdem), Emre Bey (Efe), Şebnem Bozoklu (Fikriye), Celil Nalçakan (Tarık), Seda Akman (Pelin), Burcu Kirman (Yasemin), Yağmur Özbasmacı (Sevda), Yeliz Korkmaz (Sezen), Deniz Altan (Zeynep), Toprak Kahraman (Aras), Alper Kut (Boris), Furkan Murat Uğur (Mete), Ferzan Hekimoğlu (Merve), Aslıhan Çelik (Ela), Taylan Güldere (Okan), Selçuk Borak (Salim), Alya Şahinler (Alya), Gökberk Demirci (Bora) ve Devrim Yakut (Hayriye), Menderes Samancılar (Muhittin) gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

        Yeni bölümüyle bu akşam, saat 20.00'de SHOW TV'de ekrana gelecek olan 'Rüya Gibi'de 'Efe' karakterini canlandıran Emre Bey, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın sorularını yanıtladı.

        "İNSANLARIN İÇ DÜNYALARINI ANLATIYOR"

        * Senaryoyu ilk okuduğunda seni yakalayan tarafı ne oldu?

        Hikâyenin duygusal tarafı beni çok yakaladı. Sadece bir polisi ya da bir olay örgüsünü değil, insanların iç dünyalarını ve hayatta verdikleri zor kararları anlatıyor. İlk okuduğumda ‘Bu hikâyenin içinde kaybolabilirim’ dedim.

        Emre Bey ve Celil Nalçakan
        Emre Bey ve Celil Nalçakan

        * Kadro, set enerjisi ve oyunculuk anlamında seni en çok besleyen şey ne oluyor?

        Gerçekten çok özel bir kadrodayız. Herkes işine çok saygılı ve bu ister istemez sete yansıyor. Karşılıklı oyun alışverişi çok kuvvetli. Bu da oyuncu olarak seni diri tutuyor, her sahnede daha iyisini aramaya itiyor.

        Emre Bey ve Seda Bakan
        Emre Bey ve Seda Bakan
        REKLAM

        "POLİS TEŞLİKATINA DAİR GÖZLEMLER YAPTIM"

        * Bir polisi canlandırırken özel bir hazırlık sürecin oldu mu?

        Hem fiziksel hem de zihinsel bir hazırlık süreci geçirdim. Polis teşkilatına dair gözlemler yaptım, disiplin ve görev bilinci üzerine özellikle çalıştım. Çünkü bu meslek sadece aksiyon değil, büyük bir sorumluluk ve denge gerektiriyor.

        "KAMERA ARKASINDA DAHA SAKİNİM"

        * Kamera arkasındaki Emre Bey nasıl biri? Güvenli alanın neresi?

        Kamera arkasında daha sakinim. Yoğun tempo arasında kendimle baş başa kalabildiğim anlar benim için çok kıymetli. Bazen evde sessizlik, bazen kısa bir yürüyüş... O alan bana yeniden nefes aldırıyor.

        REKLAM

        * Hayran kitlenle arandaki bağı nasıl tanımlarsın?

        Onların ilgisini ve sadakatini çok kıymetli buluyorum. Gelen yorumları zaman zaman okuyorum. İşimi doğru yapmaya odaklandığım sürece bağın zaten kendiliğinden oluştuğuna inanıyorum.

        "İZLEYİCİ BU İKİLEMLE BAĞ KURACAK"

        * 'Efe', görev bilinciyle aşk arasında kalacak gibi...

        'Efe'nin en büyük sınavı tam da bu. Görevle duygular arasında sıkıştığı anlar olacak. Bu çatışma karakteri hem kırılgan hem de gerçek kılıyor. İzleyicinin de bu ikilemle bağ kuracağını düşünüyorum.

        Emre Bey ve Ahsen Eroğlu
        Emre Bey ve Ahsen Eroğlu

        * Diziyle ilgili çevrenden nasıl geri dönüşler alıyorsun?

        Güzel geri dönüşler alıyorum. Özellikle hikâyenin temposu ve karakterlerin gerçekliği çok konuşuluyor. Bu da bizi daha motive ediyor.

        REKLAM

        * Dizide İstanbul'un farklı yüzlerini görüyoruz. İstanbul'un senin için en 'rüya gibi' olan yeri neresi?

        İstanbul'un bir pazar sabahı erken saatleri benim için çok rüya gibi. Şehir henüz uyanmamışken, o sakin anlarda İstanbul'un başka bir yüzü ortaya çıkıyor.

        'Rüya Gibi'nin 4'üncü bölümünde; Alya’nın haberiyle yıkılan Aydan, Komiser Efe’nin sorgusunda vicdanıyla baş başa kalır. Aydan girdiği bu tehlikeli dünyanın gerçekleriyle hiç beklemediği kadar acı şekilde yüzleşmek üzeredir. Kuaförün sırrı ortaya çıkmak üzereyken kimsenin beklemediği bir gelişme yaşanır. Aydan ve Çido kendilerini kurtaran gizemli ortaklarıyla buluştuklarında büyük bir sürprizle karşılaşır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Emre Bey
        #rüya gibi
        #efe
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam bir hafta oldu... Korkutan bekleyiş!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Utku, daha 16 yaşındaydı... 'Akran zorbalığı' öldürdü iddiası!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Ahtapotların neden üç tane kalbi var?
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Batı Akdeniz için sel uyarısı!
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Trump Epstein sessizliğini bozdu
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü! 3 kişi tutuklandı!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!