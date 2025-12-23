Grip mevsimi kapıyı çaldı. Basit ama etkili önlemlerle hem kendinizi hem sevdiklerinizi hastalıklardan koruyabilir, kışı daha sağlıklı geçirebilirsiniz.

SONBAHAR VE KIŞ AYLARINDA GÖRÜLEN HASTALIKLAR

Sonbaharla birlikte ortaya çıkan hastalıklar, kış aylarında daha yoğun hissedilir. Bu hastalıklar çoğunlukla yüksek ateş (38°C ve üzeri), halsizlik, yaygın kas ve eklem ağrıları, boğazda yanma ve batma, gözlerde kızarıklık, karın ağrısı, ishal ve idrarda yanma gibi belirtilerle kendini gösterir.

En sık karşılaşılan hastalıklar; soğuk algınlığı, nezle, grip, bronşit ve zatürredir. Zaman zaman domuz gribi gibi salgınlar da görülebilmektedir. Bu hastalıkların büyük bölümü solunum yolları aracılığıyla bulaşır.

SAĞLIKLI UYKU VE BAĞIŞIKLIK

Düzenli ve kaliteli uyku, güçlü bir bağışıklık sisteminin temelidir. Yetişkinlerin her gün 7–8 saat kesintisiz uyuması gerekir.

Bebekler ve çocuklar için büyüme hormonları geceleri, karanlık ortamda salgılanır. Öte yandan yetişkinlerde 10 saatten fazla uyku, bazı sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Sürekli aşırı uyuma hali varsa mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

TEMİZ HAVA VE GÜNEŞ IŞIĞI Açık havada yürüyüş yapmak hem beden hem ruh sağlığı için önemlidir. Yürüyüş yapılamasa bile her gün sabah ve akşam en az 15 dakika temiz hava almak ihmal edilmemelidir. Derin nefes almak, vücudu rahatlatır ve stresin azalmasına yardımcı olur. Güneş ışığı ise bağışıklık sistemini destekler. KIYAFET VE ORTAM TEMİZLİĞİ Gün boyunca dış ortamda giyilen kıyafetler mikrop taşıyabilir. Eve girer girmez bu kıyafetler değiştirilerek dinlenme moduna geçilmelidir. Ev ve iş yerleri her gün en az 10 dakika havalandırılmalı, özellikle hapşırma, öksürme gibi durumlarda bu süre artırılmalıdır. Havalandırma, havada asılı kalan mikroorganizmaların uzaklaştırılmasına yardımcı olur. EL HİJYENİ VE TEMAS RİSKİ Mikroorganizmalar yalnızca solunumla değil, temas yoluyla da bulaşır. Eller, bu noktada en riskli bölgedir. Eller gün içinde sık sık sabunla yıkanmalı, temiz kâğıt havlu ile kurulanmalıdır. Ortak kullanılan havluların mikrop kaynağı olabileceği unutulmamalıdır. CEP TELEFONU VE KİŞİSEL EŞYALAR Cep telefonları sürekli temas halinde oldukları için ciddi birer mikrop taşıyıcısıdır. Telefonlar ve kılıfları gün içinde dezenfektanla silinmelidir. Bu basit alışkanlık, bulaş riskini azaltır.

KALABALIK ORTAMLARDAN KAÇINMA VE MASKE KULLANIMI Virüsler kalabalık, havasız, nemli ve tozlu ortamlarda daha hızlı yayılır. Zorunlu olmadıkça bu tür alanlardan uzak durulmalıdır. Kalabalık ortamlarda yakın temastan kaçınılmalı, tokalaşma ve öpüşme yapılmamalıdır. Solunum yolu ile bulaşan hastalıklara karşı maske kullanımı önemlidir. Ancak maske tek başına yeterli değildir; temas hijyeni de mutlaka sağlanmalıdır. DÜZENLİ SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE Düzenli spor yapmak vücut direncini artırır ve daha sağlıklı bir yaşam sağlar. Her gün en az 45 dakika tempolu yürüyüş, kalp ve damar sağlığını korur. Spor aynı zamanda kilo kontrolüne yardımcı olur ve genel yaşam kalitesini yükseltir. SU TÜKETİMİNİN ÖNEMİ Su, yaşamın temelidir. Günlük en az 2 litre su tüketilmelidir. İhtiyaca göre bu miktar artırılabilir; ancak böbrek hastalığı yoksa ve doktor uyarısı bulunmuyorsa 3 litreyi geçmemeye dikkat edilmelidir. Çay, kahve ve çorba su yerine geçmez. Gripten korunmada su tüketimi vazgeçilmezdir. BESLENME İLE GRİPTEN KORUNMA Ispanak, lahana, bal kabağı gibi sebzeler ile portakal, mandalina ve elma gibi meyveler vitamin açısından zengindir ve bağışıklığı destekler. Bu besinler kış aylarında günlük olarak bolca tüketilmelidir.