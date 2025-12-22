Habertürk
        Haberler Dünya Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma | Dış Haberler

        Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma

        Suriye'nin Halep ilinde, Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışma çıktığı bildirildi. PKK/YPG'nin, Halep il merkezi ve kırsalındaki sivil yerleşimlere topçu ve havan atışlarıyla düzenlediği saldırılarda 2 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 19:44 Güncelleme: 22.12.2025 - 21:34
        Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma
        Suriye ordusu ile ülkede SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK arasında Halep ilinde çatışma çıktı.

        Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre YPG/PKK, Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgesi yakınlarındaki Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya saldırdı.

        Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde bulunan YPG/PKK unsurları, önceden yapılan anlaşmalara rağmen Suriye ordusunun kontrol noktalarına ateş açtı.

        2 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

        Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin, Halep il merkezi ve kırsalındaki sivil yerleşimlere topçu ve havan atışlarıyla düzenlediği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.

        Yerel kaynaklar, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde işgalini sürdüren PKK/YPG terör örgütünün, Halep’teki sivil yerleşimlere havan atışları gerçekleştirdiğini aktardı.

        Terör örgütü, Halep kent merkezindeki Cemiliyye, Suryan ve Cisr Razı mahalleleri ile kırsaldaki Sabğa beldesini hedef aldı. Saldırılar sonucunda bazı evlerde yangın çıktı.

        Halep Valiliğinden alınan bilgiye göre, saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

        AA muhabirinin aktardığına göre saldırıların ardından bölge halkı, daha güvenli gördükleri alanlara doğru göç etmeye başladı.

        Suriye ordusunun, gelişmeler üzerine Halep’te PKK/YPG ile temas hatlarına tank sevk ettiği öğrenildi.

        Çatışmaların ardından Halep kent merkezinde toplanan vatandaşlar, Suriye hükümetinden terör örgütü PKK/YPG'nin kentten çıkarılması talebiyle gösteri düzenledi.

        Öte yandan terör örgütü PKK/YPG, akşam saatlerinde Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgeleri yakınlarında Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya da saldırı düzenledi.

        Saldırıda Suriye ordusundan bir asker ile iki sivil savunma personeli yaralandı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

