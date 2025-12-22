Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında çatışma

Suriye ordusu ile ülkede SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK arasında Halep ilinde çatışma çıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre YPG/PKK, Halep ilinin Şeyhan ve Leramon bölgesi yakınlarındaki Suriye askerlerinin bulunduğu noktaya saldırdı.

Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde bulunan YPG/PKK unsurları, önceden yapılan anlaşmalara rağmen Suriye ordusunun kontrol noktalarına ateş açtı.

2 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin, Halep il merkezi ve kırsalındaki sivil yerleşimlere topçu ve havan atışlarıyla düzenlediği saldırılarda 2 sivil yaşamını yitirdi, 13 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklar, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde işgalini sürdüren PKK/YPG terör örgütünün, Halep’teki sivil yerleşimlere havan atışları gerçekleştirdiğini aktardı.

Terör örgütü, Halep kent merkezindeki Cemiliyye, Suryan ve Cisr Razı mahalleleri ile kırsaldaki Sabğa beldesini hedef aldı. Saldırılar sonucunda bazı evlerde yangın çıktı.