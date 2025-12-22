Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!

Akrasay'da kaza, Taşpazar Mahallesi’nde meydana geldi. Yusuf Samur (36), yönetimindeki otomobil ile Kadir Akça yönetimindeki (17) motosiklet çarpıştı.

BAŞINDA KASK YOKTU

Kazada başında kask olan sürücü Kadir Akça yaralanırken, kasksız Hasan Fatih Gök (17) olay yerinde yaşamını yitirdi.

BİRBİRLERİNE SARILIP AĞLADILAR

DHA'daki habere göre Kadir Akça ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı duyup gelen arkadaşları, birbirlerine sarılıp ağladı.

EVE DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA

Hazım Kulak Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Kadir Akça'nın kendisi gibi amatör sporcu olan arkadaşı, Abdülhamid Han Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Hasan Fatih Gök'ü motosikletiyle evine götürdüğü, Gök'ün evine 1 kilometre kala kazanın yaşandığı öğrenildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Hasan Fatih Gök'ün cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Yusuf Samur polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.