Galatasaray'ın hedefi 6 numara: Liste ortaya çıktı!
Ara transfer dönemine hazırlanan Galatasaray, önceliğini orta saha bölgesine verdi. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen Andre'yi kadrosuna katmak istiyor. Okan Buruk'un istediği yıldız için İngiliz kulübü en az 30 milyon euro bonservis talep ediyor.
Galatasaray, devre arası transfer döneminde bütçesinin önemli bir bölümünü orta sahaya ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, özellikle 6 numara pozisyonu için nokta atışı bir hamle yapmayı planlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk’un bu bölge için listesinin ilk sırasında Wolverhampton forması giyen André yer alıyor. Buruk’un, tıpkı Singo transferinde olduğu gibi hem sportif hem de ekonomik anlamda “yatırım” gözüyle baktığı André’yi, Galatasaray’a seviye atlatacak bir oyuncu olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.
25 milyon euro bedelle Wolverhampton’a transfer olan André, daha çok klasik 6 numara profiline yakın bir isim olarak öne çıkıyor. Ancak şu ana kadar ne oyuncu cephesiyle ne de menajeriyle resmi bir temas kuruldu. Galatasaray’ın İngiliz kulübüne ilettiği herhangi bir resmi teklif de bulunmuyor.
Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Wolverhampton’ın André için talep ettiği bonservis bedeli 30 milyon euro bandında ve biraz üzerinde. Oyuncuya Avrupa’dan ciddi ilgi olduğu, masada birden fazla teklif bulunduğu da belirtiliyor. Buna rağmen Okan Buruk’un, alternatiflere bakılmaksızın öncelikli hedef olarak André transferinde ısrarcı olduğu ifade ediliyor.
WOLVERHAMPTON CEPHESİ SATIŞA SICAK
Premier Lig’de küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Wolverhampton, kadrosundaki değerli oyuncuların piyasa değerini kaybetmeden satışını planlıyor. André de bu isimlerin başında geliyor. İngiliz kulübünün, sezon bitmeden önemli parçalarını nakde çevirmek istediği öğrenildi.
CISSE DE LİSTEDE AMA…
Galatasaray’ın orta saha listesinde, daha önce Sacha Boey’u kadrosuna kattığı Rennes’ten 21 yaşındaki Djaoui Cisse de yer alıyor. Ancak sarı-kırmızılıların bu bölge için “zar atmak” istemediği, çok genç ve gelişim aşamasındaki oyunculardan ziyade tecrübesiyle doğrudan ilk 11’e girebilecek isimlere öncelik verdiği vurgulanıyor.