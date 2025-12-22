Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'ın hedefi 6 numara: Liste ortaya çıktı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın hedefi 6 numara: Liste ortaya çıktı!

        Ara transfer dönemine hazırlanan Galatasaray, önceliğini orta saha bölgesine verdi. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig ekibi Wolverhampton'da forma giyen Andre'yi kadrosuna katmak istiyor. Okan Buruk'un istediği yıldız için İngiliz kulübü en az 30 milyon euro bonservis talep ediyor.

        Giriş: 22.12.2025 - 09:38 Güncelleme: 22.12.2025 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, devre arası transfer döneminde bütçesinin önemli bir bölümünü orta sahaya ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, özellikle 6 numara pozisyonu için nokta atışı bir hamle yapmayı planlıyor.

        2

        Teknik direktör Okan Buruk’un bu bölge için listesinin ilk sırasında Wolverhampton forması giyen André yer alıyor. Buruk’un, tıpkı Singo transferinde olduğu gibi hem sportif hem de ekonomik anlamda “yatırım” gözüyle baktığı André’yi, Galatasaray’a seviye atlatacak bir oyuncu olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

        3

        25 milyon euro bedelle Wolverhampton’a transfer olan André, daha çok klasik 6 numara profiline yakın bir isim olarak öne çıkıyor. Ancak şu ana kadar ne oyuncu cephesiyle ne de menajeriyle resmi bir temas kuruldu. Galatasaray’ın İngiliz kulübüne ilettiği herhangi bir resmi teklif de bulunmuyor.

        4

        Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre Wolverhampton’ın André için talep ettiği bonservis bedeli 30 milyon euro bandında ve biraz üzerinde. Oyuncuya Avrupa’dan ciddi ilgi olduğu, masada birden fazla teklif bulunduğu da belirtiliyor. Buna rağmen Okan Buruk’un, alternatiflere bakılmaksızın öncelikli hedef olarak André transferinde ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

        5

        WOLVERHAMPTON CEPHESİ SATIŞA SICAK

        Premier Lig’de küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Wolverhampton, kadrosundaki değerli oyuncuların piyasa değerini kaybetmeden satışını planlıyor. André de bu isimlerin başında geliyor. İngiliz kulübünün, sezon bitmeden önemli parçalarını nakde çevirmek istediği öğrenildi.

        6

        CISSE DE LİSTEDE AMA…

        Galatasaray’ın orta saha listesinde, daha önce Sacha Boey’u kadrosuna kattığı Rennes’ten 21 yaşındaki Djaoui Cisse de yer alıyor. Ancak sarı-kırmızılıların bu bölge için “zar atmak” istemediği, çok genç ve gelişim aşamasındaki oyunculardan ziyade tecrübesiyle doğrudan ilk 11’e girebilecek isimlere öncelik verdiği vurgulanıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Meclis'te kavga! Vekiller birbirine girdi
        Meclis'te kavga! Vekiller birbirine girdi
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Kışın yorgun uyanmaya son!
        Kışın yorgun uyanmaya son!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Antalya ve Muğla için sel uyarısı!
        Antalya ve Muğla için sel uyarısı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Kaçmak isterken yakalandı, suçunu itiraf etti
        Kaçmak isterken yakalandı, suçunu itiraf etti
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi