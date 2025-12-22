Galatasaray'ın hedefi 6 numara: Liste ortaya çıktı!

25 milyon euro bedelle Wolverhampton’a transfer olan André, daha çok klasik 6 numara profiline yakın bir isim olarak öne çıkıyor. Ancak şu ana kadar ne oyuncu cephesiyle ne de menajeriyle resmi bir temas kuruldu. Galatasaray’ın İngiliz kulübüne ilettiği herhangi bir resmi teklif de bulunmuyor.