        Diyarbakır: Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 7 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. isimli şüphelinin Antalya'da JASAT tarafından yakalandığını açıkladı

        Giriş: 22.12.2025 - 08:52 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:26
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Diyarbakır’da 7 yıl önce işlediği cinayet sebebiyle 34 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T., Antalya’nın Kumluca ilçesindeki sera bahçesinde JASAT tarafından yakalandı.

        CİNAYETİN NEDENİ ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI

        Diyarbakır ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; M.T.’nin, arazi anlaşmazlığı sebebiyle A.Y.A. isimli vatandaşa yönelik kasten öldürme suçunu işlediği, zanlının, akrabasının kimliğini kullanarak kaçtığı ve saklanmak maksadıyla sera bahçesinde çalıştığı belirlendi.

        YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        Bakan Yerlikaya hakkında hapis kararı bulunan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdiği paylaşımda, "Bu yılın ilk 11 ayında hakkında hapis kararı bulunan 188 bin şahsı, son 2.5 yılda ise 436 bin şahsı yakaladık ve adalete teslim ettik.

        Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden suçluların izini sürmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

