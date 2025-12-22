Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Berk Atan ile Gökçe Akyıldız Paris dönüşü yakalandı

        Berk Atan ile Gökçe Akyıldız Paris dönüşü yakalandı

        Bir süredir aşk yaşayan Berk Atan ile Gökçe Akyıldız, Paris tatili dönüşü İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Gazetecileri görünce ayrı yürüyen Atan ile Akyıldız, yine de birlikte görüntülenmekten kurtulamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 08:16 Güncelleme: 22.12.2025 - 08:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paris dönüşünde yakalandılar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; bir süredir aşk yaşayan oyuncu Berk Atan ile Gökçe Akyıldız, tatil yapmak için gittikleri Paris'ten döndü.

        İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan, Berk Atan ile Gökçe Akyıldız, havalimanında basın mensuplarını fark edince yan yana görüntü vermemek için ayrı yürümeyi tercih etti.

        REKLAM

        Kısa süre sonra kaçmayı başaramayıp yan yana gelen çift, daha sonra pes edip gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Tatillerinin oldukça keyifli geçtiğini belirten Gökçe Akyıldız, ilişkilerinin nasıl başladığına dair; "Biz planlamamıştık, öyle denk geldi. Akışta kaldık, her şeyi oluruna bıraktık" dedi. Ailelerin tanışıp tanışmadığı sorusuna ise Berk Atan, "Ailelerin tanışması için henüz erken" yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Berk Atan
        #Gökçe Akyıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya ve Muğla için sel uyarısı!
        Antalya ve Muğla için sel uyarısı!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış
        Kaçmak isterken yakalandı, suçunu itiraf etti
        Kaçmak isterken yakalandı, suçunu itiraf etti
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Buruk'tan transfer sözleri: Bölge bölge açıkladı!
        Buruk'tan transfer sözleri: Bölge bölge açıkladı!
        Galatasaray üç puanı üç golle aldı!
        Galatasaray üç puanı üç golle aldı!
        Denizli ve Çetin'den G.Saray maçı için flaş yorum!
        Denizli ve Çetin'den G.Saray maçı için flaş yorum!