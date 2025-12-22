Berk Atan ile Gökçe Akyıldız Paris dönüşü yakalandı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; bir süredir aşk yaşayan oyuncu Berk Atan ile Gökçe Akyıldız, tatil yapmak için gittikleri Paris'ten döndü.

İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan, Berk Atan ile Gökçe Akyıldız, havalimanında basın mensuplarını fark edince yan yana görüntü vermemek için ayrı yürümeyi tercih etti.

Kısa süre sonra kaçmayı başaramayıp yan yana gelen çift, daha sonra pes edip gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tatillerinin oldukça keyifli geçtiğini belirten Gökçe Akyıldız, ilişkilerinin nasıl başladığına dair; "Biz planlamamıştık, öyle denk geldi. Akışta kaldık, her şeyi oluruna bıraktık" dedi. Ailelerin tanışıp tanışmadığı sorusuna ise Berk Atan, "Ailelerin tanışması için henüz erken" yanıtını verdi.