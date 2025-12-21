Joey Veerman'ın Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti mi? PSV'den resmi açıklama

"HABERİ OKUDUĞUMDA HEMEN YANINA GİTTİM"

"Veerman ile ne zaman konuştun?" sorusuna ise Bosz, "Haberi okuduğumda hemen yanına gittim ve o da bana durumun ne olduğunu anlattı. Sonra bu maç hakkında konuştuk ve başka bir şey yok." yanıtını verdi.