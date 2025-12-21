Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Joey Veerman'ın Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti mi? PSV'den resmi açıklama - Fenerbahçe Haberleri

        Joey Veerman'ın Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti mi? PSV'den resmi açıklama

        PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Joey Veerman'ın geleceğiyle ilgili konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2025 - 15:06 Güncelleme: 21.12.2025 - 15:06
        1

        Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında lider PSV deplasmanda Utrecht ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele öncesi PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Joey Veerman'ın transferiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.

        2

        "EN AZINDAN BİR MAÇ DAHA FAYDALANACAĞIZ"

        62 yaşındaki çalıştırıcı, "En azından ondan bir maç daha faydalanacağız, keyfini çıkaralım" dedi.

        3

        "HABERİ OKUDUĞUMDA HEMEN YANINA GİTTİM"

        "Veerman ile ne zaman konuştun?" sorusuna ise Bosz, "Haberi okuduğumda hemen yanına gittim ve o da bana durumun ne olduğunu anlattı. Sonra bu maç hakkında konuştuk ve başka bir şey yok." yanıtını verdi.

        4

        27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon takımı adına 22 maça çıkarken 8 gol - 7 asistlik katkı sağladı.

        5

        PSV ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Veerman'ın güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro olarak gösteriliyor.

