Joey Veerman'ın Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti mi? PSV'den resmi açıklama
PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Joey Veerman'ın geleceğiyle ilgili konuştu.
Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında lider PSV deplasmanda Utrecht ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele öncesi PSV Teknik Direktörü Peter Bosz, Joey Veerman'ın transferiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.
"EN AZINDAN BİR MAÇ DAHA FAYDALANACAĞIZ"
62 yaşındaki çalıştırıcı, "En azından ondan bir maç daha faydalanacağız, keyfini çıkaralım" dedi.
"HABERİ OKUDUĞUMDA HEMEN YANINA GİTTİM"
"Veerman ile ne zaman konuştun?" sorusuna ise Bosz, "Haberi okuduğumda hemen yanına gittim ve o da bana durumun ne olduğunu anlattı. Sonra bu maç hakkında konuştuk ve başka bir şey yok." yanıtını verdi.