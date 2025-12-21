Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu

Ankara'da anaokulu öğretmeni ve yoga eğitmeni Cemile Yıldız (40), boşanma davası açtığı eşi inşaat mühendisi Murat Keklik (46) tarafından öldürülen çocukları Yağız (14) ve Doğa'nın (11) mezarlarını fotoğrafları, eşyaları, çeşitli objeler ve çiçeklerle bahçeye çevirdi.

DHA'nın haberine göre çocuklarının yanında kendi mezarını da yaptırıp, mezar taşına 'Yağız'ın ve Doğa'nın annesi' yazdıran Yıldız, "Derin nefes alabildiğim tek yer burası benim. Her gün ziyaret ediyorum" dedi.

Anaokulu öğretmeni ve yoga eğitmeni Cemile Yıldız, inşaat mühendisi Murat Keklik'ten şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak için 25 Nisan 2024'te dava açtı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Murat Keklik, 2 Temmuz 2024'te görüşme bahanesiyle aldığı oğlu Yağız (14) ve kızı Doğa'yı (11), evde tabancayla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

Yağız ve Doğa'nın cenazeleri, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki mezarlığa defnedildi. Cemile Yıldız, çocuklarının mezarlarının bulunduğu alanı bahçeye çevirerek, onların fotoğrafları, eşyaları, anı objeleri, çiçekler ve ışıklandırmalar ile süsledi. Yıldız, çocuklarının mezarlarının yanına kendi mezar yerini de yaptırıp, mezar taşına 'Yağız’ın ve Doğa’nın annesi' yazdırdı. Cemile Yıldız, her gün çocuklarının mezarını ziyaret ederek acısını dindirmeye çalışırken, bir taraftan onların adını yaşatmak için çalışıyor. Yıldız, bu kapsamda sanatçı Gülben Ergen'in başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği ile de Doğa ve Yağız'ın adına anaokulu yaptırmak için çalışma başlattı.

Cemile Yıldız, Yağız ve Doğa'nın mezarları başında DHA'ya konuştu. Yıldız, eşinin alkol ve kumar bağımlısı olduğunu, bu nedenle boşanma davası açtığını söyleyerek, "Boşanma kararıyla birlikte devamlı tehdit mesajları, ölüm mesajları alıyorduk. Uzaklaştırma kararı çıktıktan sonra polisler evden onu almaya geldiklerinde 'Katliam yapacağım, beni bu evden çıkartırsanız çocukları da öldüreceğim, hanımı da öldüreceğim, kendimi de öldürüp katliam yapacağım' dedi. 2 saat sonra elini kolunu sallayarak geri geldi. Kapıyı açmamı istedi. 'Uzaklaştırma kararı onaylanmadı, benim bu eve girmem lazım, hakkım var' dedi. Sonra ben hemen polisi aradım. Tekrar polisler geldi. Polisler ikna edip tekrar götürdüler. Nisan ayında uzaklaştırma aldım. Çocuklar için uzaklaştırması vardı. 1 ay sonra rapor çıktı, çocukların babasıyla görüşmesinin önü açıldı. 1 Temmuz'da çocuklarımı 30 gün boyunca babalarına vermem gerekiyordu; 13.15'te teslim ettim. 'Gitmek istemiyoruz' demelerine rağmen gönderdim. Sonra gider gitmez çocuklarım 'Anne bizi al, babam çok bağırıyor, çok öfkeli, çok sinirli, biz bunu nasıl idare edeceğiz' diye mesajlar atmaya başladılar" diye konuştu.

Cemile Yıldız, 1 Temmuz'da avukatı ile görüşüp çocukları almak için girişimde bulunduğunu söyleyerek, "2 Temmuz günü akşam Yağız 17.40'ta beni görüntülü aradı. 'Anne, babam' dedi. Telefonu adam kendine çevirdi. Elinde silahı vardı. Doğa'nın sesi çıkmıyordu. Meğerse Doğa'ma kıymış. Yağız'a daha büyük bir kötülük yaparak, kardeşinin ölümünü ona göstermiş. Sonra da Yağız'ın da ölümünü bana göstermek için görüntülü aradı. Ben daha önceleri böyle röportajlara karşıydım. Ama baktım ki hiçbir şey değiştirilmiyor. Bu röportajı da kabul etme sebebim bu. Benim gibi aynı mağduriyeti yaşayan bir sürü kadın var. Kadınlar kaçıyor, kadınlar saklanıyor. Tehlike zaten göz önündeyken kadınların saklanması, çocuklarını alıp bir yerden bir yere gidip mücadele etmeleri çok anlamsız geliyor. Bu zulmü birinin durdurması gerekiyor" ifadelerini kullandı. "SANA SÜRPRİZ YAPACAĞIM' DİYE MESAJ GÖNDERMİŞ" Savcılığa dosyayı almaya gittiğinde Murat Keklik'in mesajını dosyada gördüğünü ifade eden Yıldız, "Katil bana 'Sana öyle bir sürpriz yapacağım ki ölmeyi sen isteyeceksin, yalnız kaldığında' mesajını göndermiş. O bana acı çektirmek istiyordu ve nereden acı çektireceğini de çok iyi biliyordu. Biliyordu benim çocuklarıma ne kadar düşkün olduğumu. Ben onun o kadar cani olabileceğini düşünmedim. Babaları çocuklarımın katili oldu" dedi.

"MEZAR YERİMİ HAZIRLADIM" Cemile Yıldız, çocuklarının yanında kendi mezarını hazırladığını da söyleyerek, "'Bizim bahçemiz' diyorum ben buraya. Çünkü hiçbir anne çocuklarını, evladını toprağa vermek istemez. Olabildiğince canlı tutmaya çalışıyorum burayı. Derin nefes alabildiğim tek yer burası benim. Her gün ziyaret ediyorum. Çiçekleriyle uğraşıyorum, toprağıyla uğraşıyorum, resimleriyle uğraşıyorum. Son kalan sorumluluğum diyebilirim burası. Çocuklarımın yanında da yerimi aldım ben. Hiçbir anne için kolay değildir çocuklarının yanında mezar yerini almak. Ama ben yerimi hazırladım. Her geldiğimde zaten ben onlardan özür diliyorum. Bu kadar olabileceğini, bunların olabileceğini tahmin etmiyordum" diye konuştu. "KADIN ŞİKAYET EDİYORSA GÖZ ARDI EDİLMEMELİ" Cemile Yıldız, evinde de çocukları için bir oda oluşturdu. Yıldız, çocuklarının anılarını bu odada yaşatmaya çalıştığını söyleyerek, "Gündüz bir şekilde geçiyor da gece geçmesi çok zor. Gece çok zor geçiyor. Onlardan kalan son eşyalar bu odada. Gece odaya girip 'İyi geceler' demeden yatmıyorum. Kapısından bile geçecek olsam mutlaka kapıya dokunuyorum. Sanki onları yaşatmaya çalışıyorum. Çok saçma gelecek ama çocukların oynadığı evcilik var ya, gerçekten evcilik gibi; bazen odada bebeklerle oynuyorum. Kadınları koruyalım. Ya da neden biz kadınları korumak zorunda kalıyoruz? Çünkü tehlike zaten belli. Tehdit eden belli. Öfkeli olan, şiddet eğilimli olan zaten belli. Bir kadın şikayet ediyorsa göz ardı edilmemeli. Şu anda tehdit alan bir sürü kadın var. Birçok kadının sesi olmak için bu röportajı kabul ettim" ifadelerini kullandı.