Europol'un 2035 Vizyonu: Robot suç dalgaları kapıda

Yapay zeka teknolojileri, son yıllarda baş döndürücü bir hızla gelişerek hayatımızın her alanına nüfuz ediyor. Trilyon dolarlık yatırımlarla desteklenen bu alan, sağlık, eğitim ve sanayi gibi sektörlerde devrim yaratırken, aynı zamanda karanlık bir yüzünü de ortaya koyuyor: Siber saldırılardan deepfake dolandırıcılıklarına, otonom silahlara kadar kötü niyetli kullanımlar giderek artıyor. İşte tam bu ikili doğanın ortasında, Avrupa Birliği polis teşkilatı Europol'un yayınladığı yeni rapor öne çıkıyor. "The Unmanned Future(s)" başlıklı 48 sayfalık belge, 2035 yılında robotik ve insansız sistemlerin kolluk kuvvetlerini nasıl etkileyeceğini öngörüyor ve hem fırsatları hem de ciddi tehditleri masaya yatırıyor.

REKLAM

ROBOTLAR SUÇLU KONUMUNA MI GEÇECEK?

Rapora göre, hastanelerde veya yaşlı bireylerin evlerinde kullanılan bakım robotları hacklenerek aileleri gizlice izleyebilir, hassas verileri çalabilir ve hatta çocukları manipüle ederek kandırabilir. Otonom araçlar ile drone'lar da benzer tehlikeler barındırıyor: Bu cihazlar veri sızıntısına yol açabilir veya doğrudan fiziksel silah haline getirilebilir. Özellikle Ukrayna gibi savaş bölgelerinden toplanan drone sürüleri, teröristlerin şehir saldırılarını, çetelerin bölge savaşlarını veya suç örgütlerinin polis takibini aşmasını sağlayabilir.

OTOMASYON ÖFKESİ: ROBOT DÖVME İSYANLARI Otomasyon nedeniyle yaygın iş kayıpları, toplumsal öfkeyi tetikleyerek sivil huzursuzluklara dönüşebilir. Raporda "bot dövme" olarak nitelendirilen robotlara yönelik saldırılar ve "insanları ön plana koyun" talepli popülist ayaklanmalar öngörülüyor. Ayrıca robotlara vurmanın bir tür "istismar" sayılıp sayılmayacağı tartışması, polis ile halk arasında gerilim yaratabilir – bu tartışma, robot köpeklerle ilgili geçmiş olaylarda zaten başlamıştı. POLİS İÇİN KÂBUS SENARYOLAR Gelecekte robotları "sorgulamak" tam bir kâbus haline gelebilir. Raporda, robotların kasıtlı mı yoksa kazara mı kötü davrandığını ayırt etmenin zorlaşacağı belirtiliyor – otonom araç kazalarında zaten yaşanan güçlükler buna örnek. Polisler, rogue robotları etkisiz hale getirmek için "RoboFreezer" tabancaları veya grenade'li ağlar kullanabilir; ancak yakalanan robotlar polis merkezlerinde bile veri çalabilir, kaçabilir veya hasar verebilir. ŞİMDİKİ İŞARETLER VE UZMAN GÖRÜŞLERİ Rapora göre işaretler zaten ortada! Uyuşturucu kaçakçıları drone ve otonom araçları aktif şekilde kullanıyor, hapishaneler drone hedefi haline geliyor. Teröristler de benzer adımlar atıyor, internette drone pilotları suçlulara hizmet sunuyor. Europol, polislerin eğitim, yeni teknoloji erişimi ve "2D'den 3D polisliğe" geçiş yapmasını tavsiye ediyor.