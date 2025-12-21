Antalya'da yüzde 90 engelli Mümün Kara'nın (58) darp sonucu ölümüne ilişkin yargılanan Nurettin Y. ve oğlu A.Y., 'Kasten öldürme' suçundan delil yetersizliğinden beraat etti.

DHA'nın haberine göre Kara'nın eşi Emine Kara, birçok kez tehdit aldıklarını ve bu nedenle başka bir ikamete taşındığını belirterek, "Yaklaşık 3 yıldır şu anki ikametimdeyim ve kimse burada olduğumu bilmiyordu. 1 hafta önce apartman kapısına eşimin lakabını yazdılar, çocuklarıma sosyal medyadan tabut resimleri gönderildi. Kendimden ve çocuklarımdan endişe ediyorum" dedi.

Olay, 19 Şubat 2021'de Kepez ilçesinde meydana geldi. Yüzde 90 engelli Mümün Kara, yüzde 40 engelli eşi Emine Kara ve çocukları Fatma ile Bekir Kara, evlerinin yanındaki işletmenin sahibi Nurettin Y. ve oğlu A.Y. ile araç parkı nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Nurettin Y. ve oğlu A.Y.'nin Mümün Kara'yı darp ettiği, çevredekilerin müdahalesiyle Kara'nın kurtarıldığı iddia edildi. Darp sırasında dili boğazına kaçan Mümün Kara'ya ilk müdahaleyi eşi yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

REKLAM 9 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara'nın, buradaki müdahalesinin ardından sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kafatasında kırıklar olduğu tespit edildi. Hem engelli sağ bacağındaki sorunlar hem de kırıklar nedeniyle ameliyat edilen Mümün Kara, yoğun bakıma alındı. Kara, yaşam mücadelesini 28 Şubat'ta kaybetti. BABA-OĞUL GÖZALTINA ALINDI Olay günü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan Nurettin Y. ve oğlu A.Y., 24 Şubat'ta yeniden gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Nurettin Y. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, oğlu A.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. Mümün Kara'nın ölümü üzerine A.Y. de 28 Şubat'ta tutuklandı. Tutukluluğa yapılan itiraz üzerine A.Y., 16 Temmuz'da adli kontrolle serbest kaldı. SAVCILIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu Nurettin Y. ile tutuksuz sanık A.Y. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi. İddianamede, park sorunu nedeniyle taraflar arasında daha önce sık sık tartışma yaşandığı ve bunun husumete dönüştüğü vurgulandı. Dosya, Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

REKLAM "ÖLDÜRMEYİ KANITLAYAN KESİN DELİL YOK" Yargılama sürecinde sanık Nurettin Y., 2022 yılında adli kontrolle tahliye edildi. Dosyaya giren Adli Tıp 1’inci İhtisas Kurulu raporunda, Kara'daki femur kırığının hem düşme hem de dış etkiyle oluşabileceği, ayrım yapılamadığı belirtildi. Tanık beyanları ile olay yeri keşfinde yapılan yer göstermeler de sanıkların ölümle sonuçlanan darbeyi vurduğunu kesin olarak ortaya koymadığı kaydedildi. 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereğince Nurettin Y. ve A.Y.'nin 'Kasten öldürme' suçundan beraatına hükmedildi. Mahkeme, olay öncesi Nurettin Y.'nin Mümün Kara ve ailesine yönelik ağır tehdit içerikli sözlerinin tanık beyanlarıyla sabit olduğunu belirledi. Sanığa bu suçtan 10 ay hapis cezası verildi. 'Kasten öldürme’ suçundan beraat kararı, Yargıtay tarafından da onandı. "ÖLÜYOR DEDİĞİMDE DARP ETMEYİ BIRAKTILAR" DHA'ya konuşan Emine Kara, eşinin darp sonucu öldüğünü belirterek, "Kapımızın önüne araç park etmişlerdi. 'Aracı çeker misiniz, çıkmamız lazım' dedik. Bunun üzerine bize ağza alınmayacak hakaretler edildi. Tehdit alınca polisi aradık. Polis gelmeden karşı tarafın oğlu geldi. Önce kızımı ve oğlumu darp etti. O sırada eşimin 'Ayağıma vurma' diye bağırdığını duydum. Babası eşimi sol eliyle darp etmeye başladı. Eşim bir anda yere yığıldı. Yanına koştuğumda 'Ölüyor' diye bağırınca darp etmeyi bıraktılar. Eşimin dili boğazına kaçmıştı, çıkardım. 112'yi aradık. Hastaneye götürüldü ve 9 gün yaşama tutunmaya çalıştı ancak kurtarılamadı" diye konuştu.