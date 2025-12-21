Kulaklarınız buna dayanabilir miydi? Bu zamana kadar kaydedilen "en yüksek ses" bakın neymiş!

Konserler, uçak motorları ya da patlayan havai fişekler size çok gürültülü geliyorsa, bu haberi okuduktan sonra fikriniz değişebilir. Çünkü tarihte kayda geçen öyle bir ses var ki, binlerce kilometre öteden bile duyuldu. Dünyanın en yüksek sesi olarak kabul edilen bu olayın perde arkasını sizin için derledik!