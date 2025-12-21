Okan Buruk'tan transfer sözleri: Bölge bölge açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Sarı kırmızılılar puanını 42 yaparak liderliğini sürdürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları: "ÇOK İSTEKLİYDİK" "Mutluyum. Oyuncularımı tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Konsantre oldular. Tatil öncesi bu tür maçlar zordur. Konsantre oldular, istediler, oynadıkları oyundan zevk aldılar. 2 ve 3. gol çok geç geldi. 1-0 devam eden oyun vardı. Bir bölümde Kasımpaşa kalemize gelmeye çalıştı, çok pozisyon vermedik ama 1-0'ken ikinci yarı ortalarında tehlike yaratma şansları vardı. 2-0 ile maç bitmiş oldu. Maç öncesi de söyledim; Kasımpaşa'da da bizde de çok eksik var. Kulübeler çok güçlü değildi. Oyunu değerlendirirken bunu da değerlendirmek lazım. Çok istekliydik." REKLAM "ICARDI'NİN GOLÜ ATMASINA ÇOK SEVİNDİM" "Gabriel Sara özellikle attığı golle, ayrıca sevindim. Icardi'nin 3. golü atmasına çok sevindim, hem Icardi attığı için hem rekoru için. Onu tebrik ediyorum. Bu da çok önemli. Onun için ayrı sevindik. Güzel ve temiz bir galibiyet oldu. Liderliğimiz devam ediyor. En yakın rakibimizin 3 puan önündeyiz."

"ONUN BURADA OLMASI DEĞERLİ" "İki tane büyük oyuncu. Hagi ile beraber oynadım. Icardi ile teknik direktörü olarak çalıştım. Çok özel, çok önemli. Oyuncu kalitelerinin yanında Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmış, Galatasaray'ın marka değerini yukarı çekmiş değerli isimler. Geçen sene çok kötü bir sakatlık geçirdi. Ondan dönüşü... Bu sakatlıktan dönmek kolay değil. Attığı gollerle destek veriyor, fark yaratıyor. Onun burada olması değerli."

"STOPER ORTA SAHA VE HÜCUMA YÖNELİK TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ" “Her bölgeye hazırlık yapıyoruz oyuncularımızla ilgili. Bir yandan çok iyi oyunculara sahibiz ama yaşadığımız sakatlıklar psikolojik olarak çok zorluklar yaşadık. Kadromuza katkı sağlayacak oyuncular düşünüyoruz. Stoper, orta saha ve hücuma yönelik transferler düşünüyoruz. Ayrılacak oyuncular var. Yabancı oyuncu alma şansımız var. Şampiyonlar Ligi'nde son 2 maça yeni transferleri çıkaramıyoruz. Elimizdeki oyuncuları korumamız lazım. Başkanımız, Abdullah Bey ile devamlı toplantıları yapıyoruz. Bize katkı yapacak oyuncuları kadromuza katacağız. Bu süreç biraz zor geçiyor ama istekliyiz.” "AVRUPA'DA BAŞARI İSTİYORUZ" "2026 hepimiz için, Türk futbolu için, ülkemiz için hayırlı bir olsun. 2026'da 26. şampiyonluğu yakalamak istiyoruz. Bizim için çok önemli ve çok değerli bir şampiyonluk, Avrupa'da da başarı istiyoruz."

"KADRODA TUTMAK ZORUNDAYIZ" "Güzel bir yıl geçti bizim için. İnşallah 2026 da böyle geçer. Kadromuzu tutmak zorundayız dediğim şeylerden biri, Şampiyonlar Ligi'nin son iki maçı. Elimizdeki oyuncuların performansını artırıp elimizde tutmamız gerekiyor. Ahmed Kutucu da bunlardan biri. Kupa maçında iyiydi, bugün iyiydi. Ahmed'in antrenman performansı hep yüksekti. Oynadığında veya oynamadığında antrenmanda hep yüksekti. Maç performansına getiremiyordu belki onu. Bu oyuncuların oyuna sonradan girmeleri kolay değil. İlk 11'de başlattığınız maçlarda, kupa maçı Ahmed için, daha değerli. Bu performansından çok memnunum."