        Haberler Magazin Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk'ün aşk sessizliği

        Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk'ün aşk sessizliği

        Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk'ün yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. Anadolu Yakası'ndaki popüler mekânlarda sıkça bir araya geldiği öne sürülen ikili, haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlamadı

        Giriş: 21.12.2025 - 16:45 Güncelleme: 21.12.2025 - 16:45
        Aşkı yalanlamadılar
        Geçtiğimiz aylarda oyuncu Hande Erçel ile 3 yıllık birlikteliğini sonlandıran Hakan Sabancı'nın adı son dönemlerde sık sık farklı isimlerle anılıyor.

        Hakan Sabancı ve Hande Erçel
        Hakan Sabancı ve Hande Erçel

        Şu aralar özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı'nın adı aralık ayının başında DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi Naz Şahin ile anılmıştı. Ancak o dönemde ne Sabancı ne de Şahin, iddiayı yalanladı. Hal böyle olunca, aşk dedikoduları güçlenmişti.

        Hakan Sabancı ve Naz Şahin
        Hakan Sabancı ve Naz Şahin
        Hakan Sabancı'nın adı, bu kez de oyuncu Rabia Soytürk ile aşk dedikodularına karıştı. İkilinin son iki haftadır Anadolu Yakası'ndaki popüler mekânlarda sık sık bir araya geldiği öne sürülüyor. "Aşk yaşıyorlar" iddiaları karşısında tarafların sessizliğini koruması dikkat çekti.

        Rabia Soytürk
        Rabia Soytürk

        Hakan Sabancı ile Rabia Soytürk'ün haklarında çıkan aşk iddialarını 'Kabulleniş' olarak yorumlansa da bazı detaylar bu iddiaların gerçekliği konusunda kafalarda soru işareti oluşmasına neden oldu.

        Bunlardan biri Sabancı ile Soytürk'ün sosyal medyadan birbirlerini takip etmemesi. Bir diğeri de; benzer sessizliği Hakan Sabancı'nın Naz Şahin iddiasında da sergilemiş olması.

