Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Erzurum'da yat taşıyan TIR kara yolunu kilitledi | Son dakika haberleri

        Erzurum'da yat taşıyan TIR kara yolunu kilitledi

        Erzurum-Artvin yolunda yat taşıyan TIR'ın stop etmesi nedeniyle karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Yol 1,5 saatlik çalışmayla açılırken, yolun açılmasını bekleyen sürücüler şaşkınlık yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 21:23 Güncelleme: 21.12.2025 - 21:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'dan İstanbul'a yat götüren TIR, Erzurum-Artvin kara yolunda motorunun ısınması sebebiyle stop etti. Kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatılırken, yaklaşık 45 ton ağırlığındaki yat yüklü TIR, 1,5 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Erzurum-Artvin kara yolunun Akdağ Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Dorsesinde 45 tona yakın yat bulunan Serkan Şengül, idaresindeki 34 SM 4208 plakalı TIR, Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. TIR'la Erzurum'a ulaşan Şengül, yükünün yüksekliği sebebiyle çevre yolundaki köprüden geçmek yerine Erzurum-Artvin kara yoluna geçerek tali yoldan gitmek istedi. Akdağ Sanayi Sitesi önüne kadar gelen TIR, motorun ısınması üzerine kilitlendi. TIR’ın çift şeritli yolu kapatması nedeniyle ihbar üzerine bölgeye jandarma, trafik polisleri ile karayolları ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        Uzun araç kuyrukları oluşan TIR'ı çalıştırmak isteyen sürücü başarılı olamayınca sanayi sitesindeki iş makinesinin sürücüsü Ahmet Polat'tan yardım istendi. İş makinesine bağlanan halatla TIR'ın çekilmesine çalışıldı. Bu sırada etrafta toplanan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yaşananları görüntüledi.

        Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından iş makinesi yardımıyla TIR çekilerek önce otomobil ve midibüslere yol verildi. TIR'ın tamamın yoldan çıkarılmasıyla kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

        TIR sürücüsü Serkan Şengül, "Köprüyü çıkmak için buradan bypasa çıktık. Maalesef araba oturdu yere. Biraz zorluk çektik. Aracı kurtardık. Yola devam edeceğiz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!