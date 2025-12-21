Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi'den yeni rekor: Hagi'yi geride bıraktı, Galatasaray tarihine geçti! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi'den yeni rekor: Hagi'yi geride bıraktı, Galatasaray tarihine geçti!

        Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, Kasımpaşa maçıyla Trendyol Süper Lig'de 60. golünü kaydetti ve Galatasaray'ın bu kulvarda en çok gol atan yabancı futbolcusu oldu. Bir önceki rekor 59 golle Gheorghe Hagi'ye aitti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.12.2025 - 22:10 Güncelleme: 21.12.2025 - 22:10
        1

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kulüp tarihine geçti.

        2

        Sarı-kırmızılılarda takım olarak birçok başarı kazanan Icardi, bireysel olarak da önemli işlere imza attı.

        3

        32 yaşındaki futbolcu, Paşa ağlarına attığı tek golle, Galatasaray'da ligde 60. gol sevincini yaşadı.

        4

        Mauro Icardi böylece efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin 59 gollük rekorunu geçerek sarı-kırmızılıların Süper Lig'de en çok atan gol yabancı futbolcusu oldu.

        5

        Arjantinli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Süper Lig’de kaydettiği 25 golle de krallık yarışında zirvede yer almıştı.

        6

        Kasımpaşa karşısında 88. dakikada fileleri havalandıran Mauro Icardi, bu sezon hepsi ligde olmak üzere toplam gol sayısını da 9’a çıkardı.

