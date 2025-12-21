Galatasaray: 3 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakika Mauro Icardi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligdeki puanını 42'ye yükseltti ve Fenerbahçe'yi geçerek tekrardan liderlik koltuğuna oturdu. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı. ICARDI REKOR KIRDI, HAGI'Yİ GERİDE BIRAKTI! Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig tarihinde en fazla gol atan (60) yabancı futbolcu oldu ve Hagi'yi geride bıraktı.

YUNUS AKGÜN FIRTINASI Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, sakatlıktan harika bir dönüş yaptı. Fenerbahçe derbisiyle sahalara geri dönen milli futbolcu, ardından Samsunspor maçında asist yaptı. REKLAM Ligde geçen haftaki Antalyaspor maçında 2 asist yapan Yunus Akgün, Kasımpaşa maçında ise ağları havalandırdı.

TORREIRA SONRAKİ MAÇ YOK! Maçta 68. dakikada sarı kart gören Lucas Torreira sarı kart sınırından dolayı cezalı duruma düştü. Lucas Torreira ligdeki bir sonraki maç olan Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

GALATASARAY’DA 8 EKSİK VARDI Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı. Ülkelerinin milli takımları için Afrika Uluslar Kupası’na giden Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina, tedavileri devam eden Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Uğurcan Çakır, bahis soruşturması kapsamında Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemedi. MILAN BAROS, RAMS PARK’A GELDİ Sarı-kırmızılı ekibin efsane Çek santrforu Milan Baros, Galatasaray - Kasımpaşa maçını izlemek için RAMS Park’a geldi. Sarı-kırmızılı formayı 5 yıl terleten Baros, 2011-2012’de Süper Lig, 2012-2013’de ise Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı. Galatasaray’ın 2011-2012 sezonunda Süper Lig’de şampiyon olduğu sezonda efsane santrfor, 20 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu. Başarılarının dışında sarı-kırmızılı formayla toplamda 116 maça çıkan Baros, 61 gol ve 16 asistlik katkı yapmıştı. Galatasaray tarihinin en golcü 3’üncü yabancı futbolcusu olan Milan Baros, Kasımpaşa karşılaşması öncesi RAMS Park’a gelerek takıma destek oldu. Önce kuzey tribününe giden Baros, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Ardından RAMS Park’ın zeminine inen Baros, bütün stada üçlü çektirerek coşkulu anlar oluşturdu.

REKLAM EMRE BELÖZOĞLU 4 DEĞİŞİKLİK YAPTI Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında 4 değişikliğe gitti. Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde oynayan Mortadha Ben Ouanes, Andri Baldursson, Yusuf Barasi ve Adem Arous, Galatasaray mücadelesinde forma giymedi. Bu oyuncuların yerine 45 yaşındaki teknik adam; Claudio Winck, Attila Szalai, Atakan Müjde ve Mamadou Fall’u sahaya sürdü.