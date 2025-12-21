Habertürk
        Galatasaray: 3 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray: 3 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakika Mauro Icardi kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 42'ye yükseltirken ligin ilk yarısını lider bitirdi. Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydeden Icardi ise Galatasaray formasıyla Süper Lig tarihinde en fazla gol atan (60) yabancı futbolcu oldu ve Hagi'yi geride bıraktı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.12.2025 - 18:43 Güncelleme: 21.12.2025 - 22:10
        Galatasaray üç puanı üç golle aldı!
        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

        Galatasaray'ın gollerini 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakika Mauro Icardi kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligdeki puanını 42'ye yükseltti ve Fenerbahçe'yi geçerek tekrardan liderlik koltuğuna oturdu. Kasımpaşa ise 15 puanda kaldı.

        ICARDI REKOR KIRDI, HAGI'Yİ GERİDE BIRAKTI!

        Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig tarihinde en fazla gol atan (60) yabancı futbolcu oldu ve Hagi'yi geride bıraktı.

        YUNUS AKGÜN FIRTINASI

        Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, sakatlıktan harika bir dönüş yaptı. Fenerbahçe derbisiyle sahalara geri dönen milli futbolcu, ardından Samsunspor maçında asist yaptı.

        Ligde geçen haftaki Antalyaspor maçında 2 asist yapan Yunus Akgün, Kasımpaşa maçında ise ağları havalandırdı.

        TORREIRA SONRAKİ MAÇ YOK!

        Maçta 68. dakikada sarı kart gören Lucas Torreira sarı kart sınırından dolayı cezalı duruma düştü.

        Lucas Torreira ligdeki bir sonraki maç olan Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

        GALATASARAY’DA 8 EKSİK VARDI

        Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa karşısında 8 oyuncusundan yararlanamadı. Ülkelerinin milli takımları için Afrika Uluslar Kupası’na giden Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina, tedavileri devam eden Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Uğurcan Çakır, bahis soruşturması kapsamında Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemedi.

        MILAN BAROS, RAMS PARK’A GELDİ

        Sarı-kırmızılı ekibin efsane Çek santrforu Milan Baros, Galatasaray - Kasımpaşa maçını izlemek için RAMS Park’a geldi. Sarı-kırmızılı formayı 5 yıl terleten Baros, 2011-2012’de Süper Lig, 2012-2013’de ise Türkiye Süper Kupası zaferi yaşadı. Galatasaray’ın 2011-2012 sezonunda Süper Lig’de şampiyon olduğu sezonda efsane santrfor, 20 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu. Başarılarının dışında sarı-kırmızılı formayla toplamda 116 maça çıkan Baros, 61 gol ve 16 asistlik katkı yapmıştı. Galatasaray tarihinin en golcü 3’üncü yabancı futbolcusu olan Milan Baros, Kasımpaşa karşılaşması öncesi RAMS Park’a gelerek takıma destek oldu. Önce kuzey tribününe giden Baros, sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Ardından RAMS Park’ın zeminine inen Baros, bütün stada üçlü çektirerek coşkulu anlar oluşturdu.

        EMRE BELÖZOĞLU 4 DEĞİŞİKLİK YAPTI

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında 4 değişikliğe gitti. Süper Lig’in 16’ncı haftasında oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde oynayan Mortadha Ben Ouanes, Andri Baldursson, Yusuf Barasi ve Adem Arous, Galatasaray mücadelesinde forma giymedi. Bu oyuncuların yerine 45 yaşındaki teknik adam; Claudio Winck, Attila Szalai, Atakan Müjde ve Mamadou Fall’u sahaya sürdü.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        10. dakikada Galatasaray öne geçti. Kendi yarı alanından topla çıkan Barış Alper Yılmaz, sol taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı altıpas önündeki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

        22. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Yunus Akgün, penaltı noktası civarındaki İlkay Gündoğan ile verkaç yaptıktan sonra meşin yuvarlağa voleyle vurdu. Top, üstten auta çıktı.

        27. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

        33. dakikada Sane, İlkay ve Torreira'nın seri paslaşmalarının ardından meşin yuvarlak ceza sahası sol çaprazındaki Barış Alper Yılmaz'a geldi. Bu futbolcunun sağ ayakla uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, uçarak parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        38. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yunus Akgün, kaleci Gianniotis ile karşı karşıya kaldıktan sonra vuruşunu yaptı. Gianniotis'ten dönen topu altıpas çizgisi önünde bulan Barış Alper Yılmaz, Kasımpaşalı oyunculardan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Yunus'un açtığı ortada arka direkteki Sallai'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

        44. dakikada Sane'nin sol taraftan kullandığı kornerde altıpas önündeki Sanchez'in kafa vuruşunda Gueye'ye çarpan top, kaleci Gianniotis'te kaldı.

        Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

        47. dakikada Sallai'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        54. dakikada Yunus Akgün'ün ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı önledi.

        82. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Kasımpaşa savunmasındaki Szalai'ye yaptığı baskı sonrası ceza sahası sağ çaprazında topu kapan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncu, Espinoza'dan sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 2-0.

        86. dakikada Sara'nın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.

        88. dakikada sarı-kırmızılı ekip, skoru 3-0'a taşıdı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Icardi, ceza sahasına sol çaprazdan girdikten sonra penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0.

        90+3. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı önledi.

        Galatasaray, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

