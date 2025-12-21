Mustafa Denizli ve Oğuz Çetin'den Galatasaray maçı için flaş yorum!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0’lık skorla mağlup etti.

Futbol dünyasının usta isimleri Mustafa Denizli ve Oğuz Çetin, mücadelenin ardından HT Spor'da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Denizli: Bir Süper Lig takımının karşısında rakip kim olursa olsun futbol oynaması gerekir. Büyük takımlara karşı oynarken herkesin beklediği sonuç, büyük takımın galibiyetidir. Kasımpaşa'nın maçı kaybetmesi sürpriz olmaz. Ancak Kasımpaşa futbol oynasaydı, en azından iz bırakırdı. Futbol yok, skor yok, kaleye atılan şut yok, tehlike yok. Oyunun başı ve sonunu çıkarsan, son derece zevksiz bir maç. Tek kale oynanan bir maçtan ne beklenir ki?

Mustafa Denizli: Yunus Akgün güzel bir gol attı fakat gerçek anlamda bir ofansif orta saha oyuncusu değil. Galatasaray'ın, Yunus ile orta sahada pas yapma oranı, İlkay, Sara ve Torreira'dan daha düşük. Yunus'un enerjisiyle, süratiyle, adam geçmesiyle çizgide oyunu güzelleştirebilirsiniz, ancak orta alanda bu mümkün değil. Çizgide oynadığı zaman daha fazla verim veren bir oyuncu. Yunus, orta sahada ne yapmasını gerektiğini çok iyi kavrayamayan bir futbolcu. Defansif aksiyonları da son derece zayıf.

Oğuz Çetin: Emre Belözoğlu öncesi Kasımpaşa, organizasyonu zayıf ve dirençli bir takım değildi. Emre Belözoğlu, takımı tamamen savunmaya odaklamış ve bir oyuncuya sürekli bunu işlediğinde, oyuncu da ofansif aksiyonları geriye iter. Kasımpaşa'nın aklında takım bütünlüğü, savunması ve rakibe yakın oynama vardı. Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'yı toparlamak için savunma anlayışını önde tutuyor; ancak geçmişe baktığımızda, Emre Belözoğlu, Başakşehir'in başındayken Galatasaray'a karşı 7-0 yenildiği bir travmayı yaşamıştı. Bu maç günlerce oynansaydı, Kasımpaşa yine gol atamazdı. Galatasaray da her türlü kazanırdı.



Mustafa Denizli: Hagi, takımın gol silahı değildi; buna rağmen gol kralı oldu. Hagi farklı bir oyuncuydu. Hagi başka, Icardi başka. Icardi, bulunduğu her ligde ve takımda golcülüğüyle ön plana çıkan bir futbolcu. Melih Gümüşbıçak: Bu, 'Sağ ayağına 500 sayfalık yazı yazılır, en sonuna 'solaktı' diye eklenirdi.' sözünü hatırlatıyor.



🎙️ Mustafa Denizli: Hagi, takımın gol silahı değildi; buna rağmen gol kralı oldu. Hagi farklı bir oyuncuydu. Hagi başka, Icardi başka. Icardi, bulunduğu her ligde ve takımda golcülüğüyle ön plana çıkan bir futbolcu.



🎙️ Melih Gümüşbıçak: Bu, 'Sağ ayağına 500… pic.twitter.com/h2EU2giwgr — HT Spor (@HTSpor) December 21, 2025 Mustafa Denizli: Takım saha içinde değil, saha dışında olunur. Genç antrenörlere baktığımızda, saha kenarında kaygıyla hareket ettiklerini görüyoruz. İtiraz etmeleri, pozisyonda hakeme tepki göstermeleri vb. Bu durum, Türkiye'deki ortamdan kaynaklanıyor. Süper Lig'de sık sık teknik adam değişikliği olduğu için, teknik adamlar dışarıda tepki gösterme hissine kapılıyor.