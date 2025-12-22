Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Antalya ve Muğla için sel uyarısı! Kuvvetli sağanak ve kar etkili olacak - 22 Aralık Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Antalya ve Muğla için sel uyarısı! Kuvvetli sağanak ve kar etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Antalya ve Muğla çevresinde kuvvetli olması beklenirken ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklar konusunda uyarı yapıldı. Diğer yandan İç bölgelerde yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 07:45 Güncelleme: 22.12.2025 - 07:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya ve Muğla için sel uyarısı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        REKLAM

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 14°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 10°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 15°

        Antalya

        Yağmurlu 13°

        Trabzon

        Bulutlu 15°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 10°

        Adana

        Parçalı bulutlu 18°

        Diyarbakır

        Güneşli 10°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 11°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu

        Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Galatasaray üç puanı üç golle aldı!
        Galatasaray üç puanı üç golle aldı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Denizli ve Çetin'den G.Saray maçı için flaş yorum!
        Denizli ve Çetin'den G.Saray maçı için flaş yorum!
        Buruk'tan transfer sözleri: Bölge bölge açıkladı!
        Buruk'tan transfer sözleri: Bölge bölge açıkladı!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!