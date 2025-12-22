Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "İran'a tekrar saldırabilecekleri" tehdidi | Dış Haberler

        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "İran'a tekrar saldırabilecekleri" tehdidi

        İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, İsrail'in yürüttüğü en uzun ve karmaşık "savaşın" merkezinde İran'ın olduğunu savundu ve İran'a tekrar saldırabileceklerine ima ederek "düşmanlarını gerektiği yerde, yakın ve uzak cephelerde" vuracakları yönünde tehditte bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 07:26 Güncelleme: 22.12.2025 - 07:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a tekrar saldırabileceklerine işaret ederek "düşmanlarını gerektiği yerde, yakın ve uzak cephelerde" vuracakları tehdidinde bulundu.

        The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, kuruluşundan beri İsrail'in yürüttüğü en uzun ve karmaşık "savaşın" merkezinde İran'ın olduğunu savundu.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir

        İsrail'i yıkma planlarının arkasında İran'ın olduğunu öne süren Zamir, İsrail ordusunun "düşmanlarını gereken her yerde, yakın ve uzak cephelerde" vuracağı tehdidinde bulundu.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede, İran'a yönelik yeni bir saldırı için planlar sunacağı iddia edilmişti.

        REKLAM

        İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

        Nisan ve Ekim 2024'te İran'a saldırılar düzenleyen İsrail, bu ülkenin hava savunma sistemlerini hedef almıştı.

        İsrail, 13 Haziran 2025'te ise İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılara başlamıştı.

        İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölmüştü.

        İsrail'e destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

        İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef almıştı.

        İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının en az 627, yaralı sayısının da 4 binden fazla olduğunu bildirmişti.

        İran'ın misilleme olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'in yaptığı açıklamaya göre, 28 kişi ölmüş, 1272 kişi yaralanmıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kaçmak isterken yakalandı, suçunu itiraf etti
        Kaçmak isterken yakalandı, suçunu itiraf etti
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Galatasaray üç puanı üç golle aldı!
        Galatasaray üç puanı üç golle aldı!
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Yat karayolunu kapattı. Sürücüler şaşkına döndü
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Denizli ve Çetin'den G.Saray maçı için flaş yorum!
        Denizli ve Çetin'den G.Saray maçı için flaş yorum!
        Buruk'tan transfer sözleri: Bölge bölge açıkladı!
        Buruk'tan transfer sözleri: Bölge bölge açıkladı!
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!