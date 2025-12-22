İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan "İran'a tekrar saldırabilecekleri" tehdidi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a tekrar saldırabileceklerine işaret ederek "düşmanlarını gerektiği yerde, yakın ve uzak cephelerde" vuracakları tehdidinde bulundu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, kuruluşundan beri İsrail'in yürüttüğü en uzun ve karmaşık "savaşın" merkezinde İran'ın olduğunu savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir

İsrail'i yıkma planlarının arkasında İran'ın olduğunu öne süren Zamir, İsrail ordusunun "düşmanlarını gereken her yerde, yakın ve uzak cephelerde" vuracağı tehdidinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, gelecek hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede, İran'a yönelik yeni bir saldırı için planlar sunacağı iddia edilmişti.

REKLAM

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

Nisan ve Ekim 2024'te İran'a saldırılar düzenleyen İsrail, bu ülkenin hava savunma sistemlerini hedef almıştı.

İsrail, 13 Haziran 2025'te ise İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılara başlamıştı.