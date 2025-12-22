Türk otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı

Avrupa Komisyonu, Avrupa otomotiv sanayisini temiz ve rekabetçi bir yapıya dönüştürmeyi amaçlayan kapsamlı bir stratejiyi geçtiğimiz hafta kamuoyu ile paylaştı.

'Otomotiv Paketi' olarak adlandırılan yeni yol haritası, Avrupa Birliği’nin (AB) emisyon azaltım hedeflerine ulaşmasında çeşitli esneklikler sağlarken, batarya üretimine destek ve üretim süreçlerini kolaylaştıracak idari yükün azaltılması gibi önemli tedbirler içeriyor.

Pakette ayrıca AB’de üretilen küçük elektrikli araçlara yönelik de dikkat çeken teşvikler yer alıyor.

Fakat, Avrupa Komisyonu'nun yeni 'Otomotiv Paketi'nde yer alan bir madde, ihracatının yüzde 60'ndan fazlasını Avrupa'ya yapan Türk otomotiv sanayisinde çanların çalmasına sebep oldu.

Öyle ki, Komisyonu'nun önceki günlerde açıkladığı pakette, Avrupa'nın küresel rekabet gücünü artırmak hedefi ile “Made in EU-AB’de Üretilmiştir” vurgusu yer alıyor.

İşte bu ifade, korumacı bir çerçeve çizerken Türkiye otomotiv sanayisinin ihracatı ve dış ticaret dengesi açısından da önemli riskleri ön plana çıkartıyor.

Avrupa'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, “Made in EU” yaklaşımının Otomotiv Paketi’nde emisyon azaltım hedefleri, küçük elektrikli araç üretimi ve satışı, kurumsal araç filolarının yenilenmesi gibi birçok teşvik alanında ön koşul olarak vurgulanmasından endişe duyduklarının altını çizdi.

Eroldu, "Avrupa Komisyonu, AB otomobil pazarının yüzde 60, hafif ticari araç pazarının yüzde 90’ını oluşturan kurumsal araçlar için sıfır veya düşük emisyonlu, ‘AB’de üretilmiş’ araçlara yönelik özel mali teşvikler planlamak niyetini net olarak ortaya koydu. Burada ‘AB’de üretilmiş’ tanımının ne olacağı kritik önem taşıyor. Komisyon tarafından 28 Ocak 2026’da görüşe açılması öngörülen ‘AB’de üretilmiş’ tanımı ilk aşamada otomotiv sanayisini etkileyecek gibi görünmekle birlikte ilerleyen süreçte tüm sanayi politikasına yön vererek diğer tüm sektörlere de yansıyacaktır. Ülkemizin yatırım ortamı ile mevcut yatırımlar açısından büyük risk teşkil eden bu tanıma Türkiye’nin de dahil edilmesi ülkemiz ekonomisi açısından hayati önem taşıyor" dedi.

'GÜMRÜK BİRLİĞİ İŞLEVİNİ YİTİREBİLİR'

Ülkemizde üretilen taşıt araçları ve parçalarının söz konusu tanımın dışında bırakılmasının Gümrük Birliği’nin Türkiye ve AB’ye getirdiği avantajı ortadan kaldıracağını ve bu yapının işlevini yitirmesine neden olacağını da kaydeden OSD Başkanı Cengiz Eroldu, "Türkiye’nin Gümrük Birliği ortağı statüsü gereği, ‘Made in EU’ uygulamalarında Avrupa Birliği ile eşit şekilde değerlendirilmesi ve teşvik mekanizmalarının dışında kalmaması son derece önemli olup, Türkiye ve Avrupa otomotiv sanayilerinin rekabetçiliğini koruyabilmeleri için Türkiye'nin bu tanıma dahil edilmesi stratejik bir gerekliliktir” açıklamasında bulundu.