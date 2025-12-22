Habertürk
        Soğuk ve kurak günlerin ardından İstanbul'da yağmur sürprizi! | Son dakika haberleri

        Soğuk ve kurak günlerin ardından İstanbul'da yağmur sürprizi!

        Soğuk ve kurak günlerin ardından megakent İstanbul, haftaya yağmurla başladı. Yağışın gün boyu kentin belirli noktalarında aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 10:02 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:03
        Soğuk ve kurak günlerin ardından yağmur sürprizi!
        İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmur etkisini sürdürüyor.

        DHA'nın haberine göre İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de ekili olmaya devam ediyor.

        Taksim'de de yağmur sabah saatlerinde yer yer etkisini gösterdi. Üsküdar'da ise yağmurun yanı sıra yer yer sis de etkili oluyor.

        İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de ekili olmaya devam ediyor. Haftanın ilk iş günü olması nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu.

        Yağışın gün boyu kentin belirli noktalarında aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

        SİS ETKİLİ OLUYOR

        Diğer yandan yağmurun yanı sıra İstanbul Boğazı'nda sis de etkili oluyor. Boğaz çevresinde özellikle Üsküdar'da sis yoğunluğu sabah saatlerinde arttı.

        Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, boğazda seyirlik görüntüler oluştu.

