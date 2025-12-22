Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi!

"GALATASARAY KAZANMAYI BİLİYOR"

İbrahim Yıldız (Habertürk): Galatasaray kendi sahasında Kasımpaşa'yı Yunus, Sara ve Icardi’nin golleri ile yenerken zorlanmadı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre hoca, maçı kaybetmemek üzerine bir taktik ve dizilişi tercih etti. Çok adamla savunma yapmak, rakibe orta alanda basarak gol yollarını kapatmak niyetindeydi. Kağıt üzerinde yapılan taktik ne yazık ki sahada gerçekleşmiyor. Bunun tek nedeni eldeki oyuncular. Kalite bir kez daha ortaya çıkıyor. Galatasaray’ın rahat kazandığı karşılaşma için yorum yapmak gerçekten zor. Nedeni, antrenman kalitesinde bir oyun vardı. Her şeye rağmen Galatasaray kazanmasını biliyor. Güçlü oyuncular ve hiçbir zaman kazanma duygusundan uzaklaşmamaları en büyük özellikleri.