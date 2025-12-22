Spor yazarları Galatasaray-Kasımpaşa maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasıdna Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti ve ligin ilk yarısını lider bitirdi. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
"GALATASARAY KAZANMAYI BİLİYOR"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Galatasaray kendi sahasında Kasımpaşa'yı Yunus, Sara ve Icardi’nin golleri ile yenerken zorlanmadı. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre hoca, maçı kaybetmemek üzerine bir taktik ve dizilişi tercih etti. Çok adamla savunma yapmak, rakibe orta alanda basarak gol yollarını kapatmak niyetindeydi. Kağıt üzerinde yapılan taktik ne yazık ki sahada gerçekleşmiyor. Bunun tek nedeni eldeki oyuncular. Kalite bir kez daha ortaya çıkıyor. Galatasaray’ın rahat kazandığı karşılaşma için yorum yapmak gerçekten zor. Nedeni, antrenman kalitesinde bir oyun vardı. Her şeye rağmen Galatasaray kazanmasını biliyor. Güçlü oyuncular ve hiçbir zaman kazanma duygusundan uzaklaşmamaları en büyük özellikleri.
"40 PUANI GEÇEN TEK TAKIM"
Levent Tüzemen (Sabah): Kupada Başakşehir'i yendikten sonra tam dinlenmeden, iki gün sonra lig maçına çıkan Galatasaray için öncelikli hedef kazanmaktı. Üç golle alınan üç puanla Galatasaray hem liderlik koltuğuna yeniden oturdu hem de ilk yarı sonunda 40 puan barajını geçen tek takım oldu.
"YUNUS KADRODA OLUNCA..."
Erman Toroğlu (Sözcü): Galatasaray’ın kadro yapısı bu tip maçları rahat rahat kaldırıyor. Ne kadar eksik olurlarsa olsunlar arada büyük fark var. Barış sol tarafta iyi işler yaptı. Sürekli dikine oynadı ve yıkılmadı. Yunus da iyi işler yapan oyuncular arasındaydı. Zaten Yunus da kadroda olunca Galatasaray hücum hattı rahatlıyor, iki kenarı da iyi kullanıyorlar.
"BARIŞ ALPER BU ÜLKENİN EN İYİSİ"
Ahmet Çakar (Sabah): Galatasaray, gol de kaçırsa son vuruş ve son paslarda hatalar da yapsa rakiplerini eziyor, sürklase ediyor ve rahat kazanıyor. Galatasaray, tempo, sprint ve pas trafiği olarak ligin üzerinde bir takım. Dün gece de öyle oldu. Aslında maç 1-0 bile bitebilirdi ama yine aynı şeyleri söyledik. Barış Alper Yılmaz, bu ülkenin tartışmasız en iyi kanat oyuncusu. Bek de oynuyor santrfor da! Yunus Akgün çok daha farklı yerlere gelebilecek durumda. Mesela Barış Alper'in ilk goldeki deparı, 50 metrelik top sürüşü, Yunus'a çıkardığı pas ve onun vuruşu...
"SKOR DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"
Ercan Taner (Sözcü): Kasımpaşa’nın hücum yönünün iyi olmaması avantaj oldu Galatasaray için. Sane görevini yaptı. Sahanın en iyisi Yunus, kaptığı topta Sara’ya yine çok akıllı bir pas çıkardı. Brezilyalı’nın vuruşu da klastı. Finali, çok akıllı bir vuruşla Icardi yaptı. Skor 3-0’dan daha farklı olabilirdi.
"ICARDI SÖZLEŞMEYİ KAPTI"
Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Galatasaray öne geçtikten sonra oyunu tamamen rakip ceza sahasına yıktı. Barış Alper ve Yunus'un karşı karşıya pozisyonunu kaleci Gianniotis çok iyi çıkardı. Galatasaray ezici bir üstünlükle oynadığı ilk yarıyı 3-4 farkla önde bitirmeliydi. Sarı-kırmızılı takımın oyununda tempo, beceri, akıl, çok yönlülük, taktiksel zeka üst düzeydeydi. Bir türlü gelmeyen ikinci gol, hem tribünleri hem de sarı-kırmızılı oyuncuları strese soktu. Galatasaray oyunun son bölümünde gereksiz bir telaş içine girdi. Ama tam da bu dakikalarda sonradan oyuna giren Sara sahneyle çıktı. Gecenin yıldızı Yunus, ön alan baskısı ile kaptığı topu Sara'ya aktardı. Sara mükemmel bir golle maçı kopardı. Yunus bu takım için Osimhen kadar değerli bir oyuncu! Maçın skorunu belirleyen Icardi, attığı golle sözleşmeyi kaptı; 'Icardi 2 yıl daha Galatasarayda!' 60 golle Galatasaray tarihinin en fazla gol atan yabancı futbolcusu oldu Icardi! Galatasaray ligin ilk yarısını 3 puan farkla lider tamamladı.
"MAÇI DOMİNE ETTİLER"
Nihat Kahveci (Kontraspor): Emre Belözoğlu, iki maçta gol atamadı. Bu maçta Kasımpaşa'yla ilgili not almadım ya! Buradan ne çıkıyor? Galatasaray, oyunu domine etti. Maçın hiçbir anında Galatasaray, puan kaybederim hissine kapılmadı. Yunus, Galatasaray'da fark yaratan oyuncu. Yunus olmadığında onun yerine oynayanlarda Yunus'un yetenekleri yok. Fark yaratıyor.