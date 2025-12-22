Asgari ücret ne zaman belli olacak? Gözler üçüncü toplantıda

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına başladı.

İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin katılmadığı toplantılarda hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri yer aldı.

Gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Yasaya göre, işçi tarafının masada olmaması 2026 yılı asgari ücretini belirlemek için engel değil. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Komisyonun ‘nihai kararı belirleyene kadar’ dört toplantı yapması öngörülüyor. Fakat bazı durumlarda sürecin daha da uzamaması amacıyla üçüncü toplantıda da mutabakat sağlanabiliyor. İşveren ve hükümet anlaşırsa oy birliği ile asgari ücreti belirleyebilecek. Yeni ücretin 31 Aralık’a kadar belirlenip açıklanması gerekiyor.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık cuma günü gerçekleştirdi.

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın Başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 1,5 saat sürdü.

İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin yer almadığı toplantıya, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katıldı.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelerek Bakan Vedat Işıkhan ile ön görüşme gerçekleştirdi.

TÜRK-İŞ: KARARIMZIN ARKASINDAYIZ

TÜRK-İŞ toplantı öncesi yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"TÜRK-İŞ, 24 Aralık 2024 tarihinde aldığı kararla; Komisyon gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını kamuoyu ile paylaşmıştır. 24 Aralık 2024 tarihinden buyana geçen yaklaşık bir yıllık sürede Komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin hiçbir iyileştirme yapılmamıştır. Bu nedenle TÜRK-İŞ, almış olduğu kararın arkasındadır ve 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmayacaktır."

REKLAM

Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi Haberi Görüntüle

İKİNCİ TOPLANTI YAPILDI

İkinci toplantı ise 18 Aralık Perşembe günü gerçekleşti. Yine işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin katılmadığı toplantıda, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri yer aldı.