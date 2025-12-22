Habertürk
        Asgari ücret ne zaman belli olacak? Gözler üçüncü toplantıda - İş-Yaşam Haberleri

        Asgari ücret ne zaman belli olacak? Gözler üçüncü toplantıda

        8,8 milyon çalışanı doğrudan 16 milyonu aşkın ücretli çalışanı da dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret maratonu devam ediyor. Bakanlık asgari ücretin belirlenme sürecinin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesindeki görüşlerle devam ettiğini açıkladı. Şimdi gözler üçüncü toplantıda. Asgari ücret belirleme çalışmaları, genellikle 4 toplantı üzerinden tamamlanıyor. Bazı durumlarda sürecin daha da uzamaması amacıyla üçüncü toplantıda da mutabakat sağlanabiliyor

        Giriş: 22.12.2025 - 08:10 Güncelleme: 22.12.2025 - 08:16
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarına başladı.

        İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin katılmadığı toplantılarda hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri yer aldı.

        Gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Yasaya göre, işçi tarafının masada olmaması 2026 yılı asgari ücretini belirlemek için engel değil. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Komisyonun ‘nihai kararı belirleyene kadar’ dört toplantı yapması öngörülüyor. Fakat bazı durumlarda sürecin daha da uzamaması amacıyla üçüncü toplantıda da mutabakat sağlanabiliyor. İşveren ve hükümet anlaşırsa oy birliği ile asgari ücreti belirleyebilecek. Yeni ücretin 31 Aralık’a kadar belirlenip açıklanması gerekiyor.

        SÜREÇ ŞİMDİYE KADAR NASIL İŞLEDİ?

        İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık cuma günü gerçekleştirdi.

        Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın Başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 1,5 saat sürdü.

        İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin yer almadığı toplantıya, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katıldı.

        TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelerek Bakan Vedat Işıkhan ile ön görüşme gerçekleştirdi.

        TÜRK-İŞ: KARARIMZIN ARKASINDAYIZ

        TÜRK-İŞ toplantı öncesi yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer verildi:

        "TÜRK-İŞ, 24 Aralık 2024 tarihinde aldığı kararla; Komisyon gerçek anlamda adil ve demokratik bir yapıya kavuşturulana kadar komisyon çalışmalarına katılmayacağını kamuoyu ile paylaşmıştır. 24 Aralık 2024 tarihinden buyana geçen yaklaşık bir yıllık sürede Komisyonun yapısı ve işleyişine ilişkin hiçbir iyileştirme yapılmamıştır. Bu nedenle TÜRK-İŞ, almış olduğu kararın arkasındadır ve 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmayacaktır."

        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi Haberi Görüntüle

        İKİNCİ TOPLANTI YAPILDI

        İkinci toplantı ise 18 Aralık Perşembe günü gerçekleşti. Yine işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin katılmadığı toplantıda, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri yer aldı.

        Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.

        Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın toplantı öncesi ziyaret ettiği TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten kendisine iletilen veriler ve talepler de toplantıda ele alındı.

        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme Haberi Görüntüle
