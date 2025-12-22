Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Kış aylarında yorgun uyanmanın önüne geçmenin yolları

        Kış aylarında yorgun uyanmanın önüne geçmenin yolları

        Kış aylarında yeterince uyunmasına rağmen sabahları yorgun uyanmak birçok kişinin ortak şikâyeti. Peki bunun nedeni ne ve bu duruma karşı neler yapılabilir? İşte detaylar...

        Giriş: 22.12.2025 - 09:17 Güncelleme: 22.12.2025 - 09:17
        Kışın yorgun uyanmaya son!
        Kış mevsimiyle birlikte artan halsizlik ve isteksizlik, sabah uyanmayı daha da zorlaştırıyor. Günlük yaşam kalitesini düşüren bu duruma karşı etkili yöntemler bulunuyor.

        KIŞIN YORGUN UYANMANIN NEDENLERİ NELERDİR?

        Kış aylarında pek çok kişi sabahları uyanmakta zorlanır, gün boyunca halsizlik ve isteksizlik hisseder. Bunun en önemli nedenleri arasında gün ışığının azalması, soğuk havaların biyolojik ritmi yavaşlatması, hareketin azalması ve uyku düzeninin bozulması yer alır. Ayrıca kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmek, temiz hava eksikliği ve düzensiz beslenme de bu tabloyu ağırlaştırabilir.

        UYKU DÜZENİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİN

        Kışın daha uzun geceler, daha fazla uyuma isteği yaratabilir; ancak bu her zaman dinlenmiş uyanmak anlamına gelmez.

        Her gün aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanmaya özen gösterin

        Yatmadan en az 1 saat önce telefon, tablet ve bilgisayar kullanımını azaltın

        Odanın çok sıcak olmamasına dikkat edin

        Uyumadan önce ağır yiyecekler tüketmekten kaçının

        Kaliteli ve düzenli uyku, sabah yorgunluğunu azaltmanın en temel adımıdır.

        SABAH GÜN IŞIĞIYLA TEMAS KURUN

        Kış aylarında gün ışığına daha az maruz kalmak, vücudun biyolojik saatini olumsuz etkiler. Bu durum melatonin hormonunun fazla salgılanmasına ve sürekli uyku hali oluşmasına neden olabilir.

        Sabah perdeleri hemen açın

        Mümkünse kısa bir gün ışığı yürüyüşü yapın

        Pencere kenarında kahvaltı etmek bile fayda sağlayabilir

        Gün ışığı, vücuda “uyanma zamanı” sinyali gönderir.

        BESLENME ALIŞKANLIKLARINI GÖZDEN GEÇİRİN

        Kışın ağır ve karbonhidrat ağırlıklı beslenme eğilimi artar. Bu durum kan şekerinde dalgalanmalara ve gün boyu halsizliğe yol açabilir.

        Kahvaltıyı atlamayın

        Protein, lif ve sağlıklı yağları dengeli tüketin

        Şekerli ve aşırı işlenmiş gıdalardan uzak durun

        Gün içinde yeterli su içmeyi ihmal etmeyin

        Doğru beslenme, sabah enerjisinin anahtarıdır.

        HAREKETİ HAYATINIZDAN ÇIKARMAYIN

        Soğuk hava, fiziksel aktiviteyi azaltabilir ancak hareketsizlik yorgunluğu daha da artırır.

        Evde kısa egzersizler yapın

        Hafif esneme hareketleriyle güne başlayın

        Asansör yerine merdiven kullanın

        Gün içinde kısa yürüyüş molaları verin

        Düzenli hareket, kan dolaşımını hızlandırarak uyanıklık hissini artırır.

        PSİKOLOJİK ETKENLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

        Kış aylarında motivasyon düşüklüğü ve isteksizlik sık görülür. Bu durum sabah yorgunluğunu tetikleyebilir.

        Günlük küçük hedefler belirleyin

        Sosyal bağlarınızı koparmamaya çalışın

        Kendinize keyif veren aktivitelere zaman ayırın

        Gerekirse bir uzmandan destek almaktan çekinmeyin

        Zihinsel iyilik hali, fiziksel enerjiyi doğrudan etkiler.

        SICAK-SOĞUK DENGESİNE DİKKAT EDİN

        Aşırı sıcak ortamlar rehavet hissini artırabilir. Özellikle sabah saatlerinde ortamın çok sıcak olması tekrar uyuma isteği yaratır.

        Odayı havalandırarak güne başlayın

        Ilık suyla yüz yıkamak veya kısa bir duş almak uyanmayı kolaylaştırır

        Kat kat giyinerek vücut ısısını dengeleyin

        Kış aylarında yorgun uyanmak yaygın bir durum olsa da, alınacak basit ama etkili önlemlerle bu durumun önüne geçmek mümkündür. Uyku düzeninden beslenmeye, hareketten ruh haline kadar yapılacak küçük değişiklikler, güne daha enerjik başlamanızı sağlayabilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

