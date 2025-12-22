Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi: Fenerbahçe-Beşiktaş

FENERBAHÇE 16 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, organizasyona grup aşamasında dahil oldu. Süper Lig'de ilk yarıyı namağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı.