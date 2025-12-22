Son dakika: Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
Rus ordusundan Korgeneral Fanil Sarvarov, başkent Moskova'da otomobilinin altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti
Rusya soruşturma komitesi, başkent Moskova'da bomba yerleştirilmiş bir aracın patlaması sonucu Rus generalin öldürüldüğünü açıkladı.
Komite, Rus Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Ordu Operasyonel Eğitim Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov'un öldürüldüğünü belirtti.
Açıklamaya göre, 22 Aralık sabahı Moskova'nın Yasenevaya Caddesi'nde bir aracın altına yerleştirilen patlayıcı cihaz patladı. Patlama sonucunda Korgeneral Fanil Sarvarov yaralanmalarından dolayı hayatını kaybetti.
Patlama, Sarvarov Kia Sorento marka aracına binerken meydana geldi.
İlk bilgilere göre, sürücü koltuğunun altına el yapımı bir patlayıcı yerleştirilmişti.
Komite, soruşturulan seçeneklerden birinin, bombanın Ukrayna Özel Servisleri tarafından yerleştirildiği yönünde olduğunu duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...