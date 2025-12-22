Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu

Yılbaşının yaklaşması ile hediye alternatifleri de artmaya başladı. Yılbaşı sepeti hazırlıklarına başladıklarını kaydeden Antalya Çiçekçiler Esnaf Odası Şube Başkanı İsmail Bakaç, yılbaşı sepetlerinin daha çok hediye amaçlı tercih edildiğini aktardı.

Bakaç, "Bu sepetler tamamen müşterinin isteğine göre hazırlanıyor. Bu yıl çerez ve meyve ağırlıklı ürünler kullandık. Yanına küçük çam ağacı, kokina, kurşun asker, yılbaşı süsleri ve kırmızı bitkiler ekliyoruz. Kimi çikolata istiyor, kimi şarap ya da viski talep ediyor. İçeriğe ve sepetin büyüklüğüne göre fiyatlar, 3 bin liradan başlayıp, 12 bin liraya kadar çıkabiliyor" diye konuştu.

"TALEP YILBAŞINA SAYILI GÜN KALA ARTIYOR"

Yılbaşı sepetlerine talebin genellikle aralık ayının ikinci yarısında arttığını söyleyen Bakaç, "'İçerisindeki ürünler bozulmasın' diye vatandaşlar, yılbaşına 5-10 gün kala sipariş veriyor. Çok yoğun satılan bir ürün değil ama yine de özel ve değer verilen kişiler, bazen de iş yeri hediyeleri için tercih ediliyor" dedi.