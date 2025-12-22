Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Evin bahçesine giren beton mikserinin altında kalan Hatice öldü, ağabeyi ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Evin bahçesine giren beton mikserinin altında kalan Hatice öldü, ağabeyi ağır yaralı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir evin bahçesine giren beton mikserinin altında kalan Hatice Kübra Ünlü hayatını kaybetti, ağabeyi Mehmet Sabit Ünlü ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 14:47 Güncelleme: 22.12.2025 - 15:12
        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir evin bahçesine giren beton mikserinin altında kalan Hatice Kübra Ünlü hayatını kaybetti, ağabeyi Mehmet Sabit Ünlü ağır yaralandı.

        KONTROLDEN ÇIKARAK EVİN BAHÇESİNE GİRDİ

        DHA'nın haberine göre kaza, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kuruyer Mahallesi’nde meydana geldi. İsa K. (36) yönetimindeki beton mikseri, kontrolden çıkarak bir evin bahçesine girdi. Beton mikserinin çarptığı Mehmet Sabit Ünlü ile kız kardeşi Hatice Kübra Ünlü yaralandı.

        HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

        Yaralı kardeşler ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan 2 kardeş, buradan Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hatice Kübra Ünlü, burada kurtarılamadı. Mehmet Sabit Ünlü'nün tedavisi yoğun bakımda sürerken, İsa K. gözaltına alındı.

        KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

